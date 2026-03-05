Esto pasa con las personas que están tristes todos los domingos

El fin de semana trae consigo distintas emociones que algunas personas no saben cómo soportar, mismas que suelen explotar los domingos por la tarde o la noche y hacen que, en esencia, algunos seres muestren muchos signos de tristeza. Ante esta situación, la psicología ha revelado detalles precisos respecto a estas personas.

Si bien el domingo está considerado como el día por excelencia para descansar de las actividades diarias, la realidad es que muchas personas sienten emociones ligadas a la tristeza, soledad y desilusión precisamente en este día de la semana. Debido a ello, la psicología ha concedido más razones detrás de este comportamiento.

¿Por qué las personas están tristes los domingos, según la psicología?

Se trata de un patrón emocional que suele aparecer cuando la semana está por terminar, motivo por el cual la mente comienza a anticipar el retorno a la rutina diaria en cuanto a estudios escolares o asuntos laborales se refiere, lo cual lleva a un sentimiento de tristeza que se puede reflejar en la mirada o las actitudes de la persona.

Ante ello, la psicología a través de la experta Larina Kase menciona que la tristeza dominical se vincula directamente con la anticipación del estrés; es decir, la idea del cerebro en torno a escenarios que el cuerpo y la mente comenzarán a vivir a partir del lunes, lo cual genera un importante cambio en el estado de ánimo de las personas.

En otras palabras, esta tristeza suele responder mucho más a la expectativa que a un escenario real, aunque también vale decir que la misma no es más que una especie de anticipación de las actividades académicas o laborales a realizar durante la próxima semana, lo cual genera un sentimiento de ansiedad y estrés debido a las tareas que deben realizar.

¿El domingo no es lo que el cuerpo y la mente desean?

Este tipo de personas, lejos de utilizar el domingo para relajarse, lo convierten en un día en el que su estado emocional cambia considerablemente, generando con ello problemas en el estado de ánimo y la personalidad. Por tal motivo, se recomienda recuperar la tranquilidad y evitar escenarios hipotéticos de cara a los próximos días.