Este es el pueblo mágico más tranquilo del Edomex, según la IA

El Estado de México (Edomex) es una de las grandes ciudades del país en donde el turismo es posible por sus diversos atractivos. Los pueblos mágicos que en este existen logran llevarse la atención de los viajeros y es por este motivo que la Inteligencia Artificial (IA) está siendo utilizada para hallar sus particularidades.

El cineasta mexicano, Rodrigo Prieto, usará inteligencia artificial [VIDEO] Rodrigo Prieto, el reconocido cineasta mexicano, está a favor de la inteligencia artificial, incluso hará uso de ella para la película que está preparando.

Mediante la IA, cada vez son más las personas que encuentran respuestas a sus interrogantes y en materia de turismo se dan una gran parte de las consultas. Es que esta tecnología permite analizar reseñas y comparar destinos en base a ciertas particularidades propuestas por el usuario.

¿Cuál es el pueblo mágico más tranquilo del Edomex?

ChatGPT es una de las aplicaciones que más se utiliza en la actualidad. Fue creada por OpenAI y ofrece, en segundos, respuestas ante las diferentes consultas que se le pueden hacer. Ahora, a esta IA se le preguntó sobre cuál es el pueblo mágico más tranquilo del Edomex y esta fue su respuesta:

“Depende un poco de lo que entiendas por ‘tranquilo’ (menos gente, ambiente relajado, naturaleza, alejamiento, etc.), pero varios candidatos en el Estado de México podrían cumplir esos criterios”. De todos modos, la IA señaló algunos pueblos mágicos “que son muy buenos” y al final precisó cuál cree que es el más tranquilo.

El más tranquilo del Edomex

ChatGPT comparó los pueblos mágicos del Edomex y ofreció una pequeña lista con los que considera como los más tranquilos. “Estos pueblos suelen tener menos turismo masivo, naturaleza cerca y ambiente relajado”, destacó y nombró a Aculco, Malinalco y Tonatico.

Sin embargo, la Inteligencia Artificial dijo que “Aculco es el candidato que mejor cumple lo que suele buscarse con ‘tranquilo’”. Para justificar su respuesta, ChatGPT precisó que este pueblo mágico del Estado de México tiene calles pequeñas, arquitectura hermosa, naturaleza cercana (cascadas, paisajes) y menos turismo masivo, “lo que le da ese ambiente relajado”.