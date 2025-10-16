Fue un ídolo de la música y murió inesperadamente; así lo despidieron

El mundo de la música lamenta la pérdida de D’Angelo, el influyente cantante y multinstrumentista de neo soul. El artista murió a sus 51 años de edad dejando a todos consternados con su deceso.

Según trascendió, D’Angelo murió tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas. Fue la propia familia del artista la que confirmó su fallecimiento y detalló que el artista había luchado un largo tiempo contra la enfermedad.

¿Cómo se confirmó la muerte de D’Angelo?

Según trascendió, por su propia familia, D’Angelo murió tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas. A través de redes sociales, sus allegados confirmaron su fallecimiento y solicitaron respeto y privacidad en este doloroso momento.

“La estrella brillante de nuestra familia apagó su luz en esta vida. Nos entristece que solo deje recuerdos entrañables con su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de música extraordinaria y conmovedora que deja”, expresaron en un comunicado en el que informaron la muerte del cantante.

“Los invitamos a unirse a nosotros en el duelo por su fallecimiento y, al mismo tiempo, en la celebración del don de la música que dejó al mundo”, agregó su familia.

¿Por qué D’Angelo ganó un Grammy?

D’Angelo se caracterizó por su estilo único y su talento para fusionar géneros. Este talento lo llevó a convertirse en un referente de la música contemporánea y en una clave en la evolución del género. El artista era sin lugar a dudas uno de los grandes innovadores del neo soul y esto lo llevó a colaborar con grandes nombres.

La música de D’Angelo inspiró a generaciones enteras de artistas, tal es así que en el año 2021, la publicación estadounidense Pitchfork lo incluyó en su lista de los 200 artistas más influyentes de los últimos 25 años. Además, “Voodoo”, lanzado en el año 2000, fue uno de sus discos más emblemáticos ya que con él logró el primer lugar del Billboard 200 con su exitoso sencillo “Untitled (How Does It Feel)” con el cual ganó dos premios Grammy en 2001.