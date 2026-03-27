¿Sufre demencia? Esto es lo que debes hacer para que una persona mayor no se pierda al salir de su casa

Cada vez son más las personas de la tercera edad que, desafortunadamente, tienen problemas para regresar a sus hogares una vez que salen de ellos para realizar distintas actividades debido a los problemas que tienen derivados de su edad. Ante ello, aquí conocerás qué es lo que debes hacer para evitar que se pierdan de su casa.

Datos del Centro Nacional de Personas Desaparecidas en España revelan que en 2024 más de 26 mil personas fueron denunciadas como desaparecidas, mismas de las cuales poco más del 36 por ciento corresponde a personas de la tercera edad. Dicha estadística podría ser de gran relevancia para México y los sucesos similares que ocurren día a día.

¿Cómo evitar que una persona mayor se pierda al salir de su casa?

Son muchos los casos por los cuales una persona puede perderse al salir de su casa, entre los que destacan la falta de una red de apoyo familiar o el sentimiento de soledad que pueden sentir. Ante ello, una detección temprana de orientación puede funcionar para evitar que este tipo de situaciones sean más recurrentes.

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Para identificar que una persona está perdida puedes analizar su comportamiento errático; es decir, caminar sin rumbo fijo o permanecer sentado durante mucho tiempo en un mismo lugar. Del mismo modo, estas personas suelen tener acciones inusuales como, por ejemplo, llamar a la puerta de casas desconocidas.

Estas personas, además, suelen tener una vestimenta que no va de acuerdo con las condiciones climáticas del momento; además, pueden presentar signos de miedo, estrés, angustia o ansiedad por no encontrar su casa. Finalmente, existe cierta confusión al momento de responder preguntas básicas como su nombre, edad o dirección.

¿A qué se debe que una persona mayor se pierda al salir de casa?

Una de las razones principales por las cuales sucede esta situación deriva directamente del deterioro cognitivo de las personas, mismo que deriva de la pérdida progresiva de funciones esenciales como la atención, la memoria y la orientación, lo cual impide que estos seres recuerden en dónde estaba su casa al salir de ella previamente según lo dicho por la psicóloga de Seped, Isabel Bermejo.