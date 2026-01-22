Qué significa la palabra “pelo": es algo mucho más extraño que el cabello y casi nadie lo sabe

Existen palabras que tenemos tan arraigadas en nuestro vocabulario, que pocas veces nos detenemos a pensar si cuentan con algún significado distinto al que conocemos por excelencia. Uno de estos términos es "pelo", que hace referencia al cabello, pero que por su origen etimológico, posee un sentido completamente diferente.

Además de representar las melenas de los seres humanos, igualmente se le llama "pelo" al pelaje de los animales, como perros, gatos o roedores. No aplica para las aves, pues estas especies tienen plumas y lo correcto es decirle "pelaje".

El término “pelo” se usa para hablar tanto de los animales como de las personas|Freepik

¿Cuál es la etimología de "pelo"?

Como ocurre con la mayoría del lenguaje, este término no es puro, sino que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. De acuerdo con el Diccionario Etimológico Castellano, la palabra "pelo" proviene del latín "pilus" y desde que se incorporó al habla, alude directamente a las cabelleras. También puede adjudicarse a fibras de madera y rayones sobre ciertas superficies.

Derivado de su estructura, facilitó el surgimiento de variantes como "pelambre", "peluca", "peludo" y "pelaje". Y en cuanto a si existe una forma correcta de usarse, es "pelo", ya que muchos creen que está mal usarlo para hablar del cabello, aunque en realidad es todo lo contrario.

La palabra “pelo” tiene un origen etimológico del latín|Freepik

¿Qué otros significados tiene la palabra "pelo"?

La definición universal que la Real Academia Española le da al término "pelo", es: "Filamento cilíndrico, delgado, de naturaleza córnea, que nace y crece en la piel de los mamíferos".

Mientras que en sentidos un poco más banales o empleados para situaciones específicas, se le agregan otras palabras para darle sentido a la oración. Por ejemplo, cuando se habla de alguien "insignificante", se utiliza la expresión "medio pelo"; o para decir que alguien es muy inteligente, se dice "no tiene ni un pelo de tonto".

Se usan expresiones con el término “pelo” para hablar de personas inteligentes|Canva

Adicionalmente, en los juegos de billar es una manera de llamarle a las jugadas que fracasaron por una distancia mínima o movimientos erróneos. En estas situaciones, se usa decir "apenas por un pelo", nuevamente refiriéndose a cosas cortas, pero en este caso hablando de distancias.