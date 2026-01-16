Qué significa la palabra “chiriwillo” y por qué a nadie de CDMX le gustaría que se la dijeran

En el vocabulario de los mexicanos, hay varias palabras que se han adaptado gracias al uso constante de los hablantes . Una de ellas es "chiriwillo", que es popular en el norte del país para referirse sobre todo a las personas de la Ciudad de México, aunque también llega a emplearse para otros lugares, como Guadalajara y Puebla.

Cuando se desconoce el significado, esta palabra pasa desapercibida y suena como cualquier otro coloquialismo, lo cierto es que tiene un sentido que para muchos puede resultar ofensivo o desagradable. El Diccionario Abierto de Español, define a "chiriwillo" o "chirigüillo" como una persona que tiene aires de grandeza, pero es "común" y no tiene nada que lo destaque.

¿A quiénes se les dice "chiriwillos"?

De manera general, este término suele emplearse hacia los "chilangos", que es otra palabra que se incorporó al lenguaje para hablar de los oriundos de la CDMX. En el contexto, se utiliza para hablar de citadinos que se desplazan a los estados del norte de México , ya sea para radicar por temporadas o definitivamente.

El término “chirigüillo” suele usarse para referirse a “personas creídas”|Imagen creada con IA / Canva

Sin embargo, esta expresión no siempre es bien recibida, ya que hay quienes lo toman como una grosería, puesto que hay ocasiones en las que solo se usa para degradar el estatus o recordarle al objetivo que "no es tan importante como se cree".

¿La palabra chirigüillo es discriminatoria?

Un debate que se desató a partir de "chiriwillo" es respecto a si podría catalogarse como una ofensa o gesto de discriminación. Según información de medios locales como El Coahuilense, usar esta palabra podría constituir un acto que vulnera directamente a la integridad de una persona, pero todavía no está establecido que sea ilegal o que haya multas.

Por otra parte, Manuel Guerra Cavazos, Alcalde de García Nuevo León, ha dicho en sus redes sociales que se buscaría la forma de registrar la palabra "chirigüillo", argumentando que es un sinónimo de una persona "luchadora y guerrera".