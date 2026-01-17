¿Qué significa la palabra “huerco” y por qué causa demasiado terror?

En México se le llama huerco a un niño o joven, principalmente en las zonas del norte, pero esta palabra va más allá de nombrar a las personas menores de edad, pues tiene un significado de terror que muchos no conocen y que se relaciona con la muerte. Conoce qué dice la palabra uña y no, no se refiere a la extremidad que crece en los dedos de los humanos.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, esta palabra tiene varios significados, pero la que más sobresale es que así se le conoce al Diablo, a quien también se le considera como el príncipe de los ángeles rebelados.

En México se le dice huerco a un niño o joven, principalmente en Nuevo León.|Unsplash

La palabra huerco también tiene otros significados, principalmente de ultratumba, como lo son:



Persona que siempre está llorando, triste y retirado en la oscuridad

Lugar a donde van los muertos, según los romanos

Infierno de los condenados

Muerte

El origen de la palabra “huerco” en México

En México es sumamente común escuchar la palabra huerco cuando se refieren a un niño o joven, principalmente en el estado de Nuevo León. Así se les dice cariñosamente a los menores de edad y se le asocia con sus travesuras, pues el significado de la palabra se remonta a la antigüedad al nombrar así al demonio.

Si quieres implementar esta palabra en tu vocabulario o adaptarte a la cultura regia para no desentonar cuando vayas de visita o te quedes a vivir ahí, estas opciones te pueden ayudar:



¿Cómo está tu huerco? Me dijeron que se enfermó y no fue a la escuela

Me dijeron que se enfermó y no fue a la escuela ¿Apoco ese de allá es tu huerco? Ya está grande, hace mucho que no lo veía.

Cabe destacar que huerco es la forma coloquial para referirse a los niños o jóvenes en el norte, por lo que se debe identificar cuándo y dónde utilizarla.