Qué significa que a una persona le guste ver telenovelas o series, según la psicología

Aunque parezca un dato irrelevante, el programa de televisión preferido de alguien dice mucho sobre su carácter. Y es que de acuerdo con la psicología, tener como pasatiempo ver cierto tipo de telenovelas y series, delata rasgos de la personalidad que explican qué significa y por qué se siente afinidad con este contenido.

Esto significa que una persona vea muchas telenovelas y series, según la psicología

Un artículo de la Universidad de Twente de Países Bajos analizó la relación que existe entre la personalidad y el gusto por ver la televisión, considerando qué reflejan estos gustos más allá de ser un simple hobbie. De acuerdo con los resultados obtenidos, esta preferencia por ver telenovelas y series proviene de los sentimientos de identificación y proyección que se realizan sobre la historia y/o los personajes.

En pocas palabras, pasar demasiado tiempo consumiendo estos contenidos televisivos son una manera de demostrar con qué situaciones se tiene mayor compatibilidad. Esto no necesariamente significa que el individuo se identifique del todo con los protagonistas, sino que podría sentir cierta conexión por algún rasgo de su estructura.

Otra creencia refiere que incluso podrían representar algo a lo que se tiene anhelo. Tal como podría pasar con las películas de romance donde abundan los “finales felices”.

Así se relaciona el consumo de telenovelas y la personalidad

De acuerdo con información del portal especializado United We Care, es la rama de la psicología dedicada al comportamiento social la que se da a la tarea de analizar la influencia que tienen los programas de televisión en el comportamiento. En este sentido, de manera general no existen rasgos que categoricen a esta preferencia como algo negativo, siempre y cuando no se desarrollen sentimientos de enajenación.

Esto quiere decir que las personas deben estar conscientes de que lo que se muestra en la pantalla forma parte de una ficción y no retrata necesariamente la vida real. Además, saber qué significa ver telenovelas y series podría ser una forma de descubrir cuáles son aquellos deseos que se han mantenido interiorizados, pero que van develándose con cada capítulo.