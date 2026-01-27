Qué significa que una persona no publique nada en redes sociales, según la psicología

Las redes sociales ya forman parte de la vida cotidiana y la gran mayoría de personas tiene al menos un perfil para compartir cosas de su día a día. Sin embargo, no todos le dan el mismo uso a estas aplicaciones, pues así como hay quienes disfrutan postear absolutamente, también están los usuarios que casi nunca suben nada, rasgo que tiene una explicación muy interesante desde la psicología.

Esto ya que más allá de tratarse de personas introvertidas, en realidad es una forma de demostrar que no están en la búsqueda constante de aprobación, según información de un artículo publicado en la plataforma Medium. Por lo que no tienen la necesidad de estar publicando qué están haciendo para que un tercero los admire o considere como alguien "interesante".

¿Es malo no publicar nada en internet? La increíble explicación de la psicología

Al estar acostumbrados a interacciones frecuentes en las que los internautas abarrotan sus perfiles con fotos y videos de sus rutinas, suele existir la idea de que los que son más "misteriosos" tienen algo que ocultar. Y esto no tiene que ser así obligatoriamente, pues puede tratarse simplemente de gente que no se siente cómoda con la exposición constante.

No publicar nunca en redes sociales podría ser una forma de tener mayor privacidad|Canva

En este sentido, un artículo de Psychology Today, explica que el no subir nada a redes sociales, también es una manera de preservar la salud emocional. Ya que con esta "ausencia", se está al margen de las comparaciones que inevitablemente surgen al apreciar las "vidas perfectas" que suelen presumirse.

Otra de las razones por las que hay personas que nunca suben nada a Instagram, Facebook o TikTok, es porque así se evita el "FOMO" o "miedo a perderse de algo". Este término se ha ido popularizando en los últimos años y hace referencia a la frustración por no tener las mismas experiencias que un grupo específico de usuarios, como por ejemplo, los que fueron a un viaje anhelado o están en un concierto para el que ya no se consiguieron entradas.

¿Qué significa subir muchas cosas a redes sociales?

En contraste, cuando una persona comparte mucha información sobre su vida diaria y proyectos en internet, existe la posibilidad de que sea una forma de saciar las ganas de sentirse "apoyados". El significado expuesto por Clay Drinko, doctor en psicología, para el sitio web de Psychologhy Today, señala que cuando alguien recibe muchos "likes", va creándose la idea de que esta es una recompensa.

Cuando una persona sube muchas cosas a sus redes sociales, podría estar en búsqueda de aprobación|Canva

Por lo que en el afán de seguir sintiendo esta retribución en forma de interacciones, es cuando se van subiendo cada vez más contenidos a las plataformas, aumentando cuando se está en búsqueda de pareja o nuevos círculos sociales. No así, según datos de Help Guide ORG, mientras no se desarrolle una adicción que interfiera con las actividades cotidianas o el estado emocional, no tendría que considerarse un problema de importancia.