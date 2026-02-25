¡Tómalas en cuenta! Estas son las razones por las que te sientes cansado todo el día

¿Alguna vez te ha pasado que dormiste ocho o incluso más horas en la noche y, aún así al despertar, te sientes muy cansado? Si esto te ocurre con frecuencia, debes saber que tal situación tiene respuestas muy claras y precisas que debes tener en cuenta si tu deseo es tener mucha energía o, bien, la suficiente para solventar tus actividades diarias.

Se sabe que las nuevas generaciones han tenido que lidiar con problemas físicos, mentales y emocionales que les impiden cumplir con su rutina diaria de manera eficiente, y dentro de estas razones el cansancio es una de las más claras. Por tal motivo, aquí conocerás algunas razones por las que te ocurre esto pese a haber dormido lo suficiente.

¿Por qué te sientes cansado en el día a pesar de haber dormido bien?

Falta de hidratación: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades establecen que una deshidratación, incluso leve, puede afectar de forma negativa los niveles de energía y el estado de ánimo en el cuerpo, lo cual impide una buena capacidad de concentración durante el día.

Estrés : La ansiedad y el estrés agotan al cerebro y, a su vez, hacen que el cuerpo se sienta cansado durante varias horas al día. Bajo este contexto, vale decir que la Asociación Americana de Psicología señala que el estrés tiende a provocar una liberación del cortisol, hormona que mantiene el cuerpo en un estado permanente de tensión.

: La durante varias horas al día. Bajo este contexto, vale decir que la Asociación Americana de Psicología señala que el estrés tiende a provocar una hormona que mantiene el cuerpo en un estado permanente de tensión. Falta de hierro en tu alimentación: Esta situación se presenta al momento de subir escaleras o cuando tus músculos pesan más de lo normal, sucesos que pueden coincidir con una anemia por deficiencia de hierro en el cuerpo que, entre sus síntomas, se vislumbra el cansancio.

¿Cuál es la relación entre el cansancio constante y la depresión?

La Organización Mundial de la Salud establece que la fatiga es uno de los síntomas más claros de la depresión, un sentimiento que no consiste en sentirse triste todo el tiempo, sino en una falta de energía que impide realizar tareas sencillas como comer, ducharse o salir del hogar. Por tal motivo, es preciso que prestes atención a cada detalle.