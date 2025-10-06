¡Receta fácil! Inicia tu semana con un desayuno saludable y rápido

Al iniciar tu semana, es importante que empecemos correctamente, ya sea levantándose a buena hora y preparando todo para evitar retrasos al momento de salir de casa. Por esa razón, es importante que días antes analicemos cuál será nuestro desayuno el lunes por la mañana, buscando un platillo que sea saludable y rápido de preparar.

RECETA: Cyntia nos dio la mejor idea para rico desayuno de taquitos. [VIDEO] No olvides tu papel y pluma para anotar cada detalle de esta rica receta.

Si todavía no sabes qué hacer, no te preocupes, te compartiremos una receta fácil, un platillo que te ayudará para llenar tu estómago y no salir con hambre de tu casa. Así que sigue todas las indicaciones que te compartiremos a continuación.

¿Cómo hacer un desayuno rápido?

No te vayas de tu casa con el estómago vacío al iniciar tu semana el lunes, en su lugar prepara una receta fácil que es saludable y rápido de preparar. Ya sea que te lo comas en casa o que lo lleves todo en un recipiente para que lo disfrutes en el trabajo o escuela. Solamente realiza lo siguiente:

Ingrediente:

Una lata de atún en agua

Medio aguacate

Sal y pimienta al gusto

Una o dos cucharadas de mayonesa

Tostadas al gusto

Rajas de jalapeño

Receta:

Abre la lata de atún y deja que el líquido salga completamente. Al aguacate, saca su pulpa y córtalo en cuadrados medianos. En un recipiente coloca el aguacate, el atún y la mayonesa, mezcla hasta que se integren los insumos. Prueba todo su sabor, de ser necesario agrega un poco de sal y pimienta hasta que quede al gusto. Esa mezcla colócala sobre tostadas o galletas saladas. Si deseas aportar un poco de picante, no olvides agregar un poco de rajas, le agrega un sabor intenso a tu comida. Si quieres llevarlo a tu trabajo, lleva todo por separado. Evitarás que las galletas se aguaden.

¿Por qué es tan importante desayunar?

La Secretaría de Salud, detalla que el desayuno es la comida más importante del día, puesto que el cuerpo pasa por varias horas de ayuno al dormir, por lo que son los primeros alimentos y nutrientes que llegan al organismo. Además, de convertirse en una importante fuente de energía, ayudando a que tengamos un mejor humor por la mañana.

Por otra parte, la secretaría aclara que su importancia radica en que las primeras horas del día se presenta una mayor actividad. Por lo tanto, hay más gasto energético. Y al no comer nos sentiremos cansados y de mal humor. Ahora, no dejes pasar la oportunidad de hacer la receta fácil, saludable y rápida.