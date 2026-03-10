La reacción de Aracely Arámbula cuando sus hijos con Luis Miguel fueron captados por Ventaneando

En menos de 24 horas se han viralizado y cobrado relevancia a nivel internacional las imágenes que Ventaneando logró captar de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula. Ricardo Manjarrez, el periodista que logró esta exclusiva, contó durante el programa cómo reaccionó la actriz y cantante al darse cuenta de que sus hijos habían sido fotografiados.

Miguel y Daniel, de 19 y 17 años respectivamente, fueron vistos junto a su madre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hace unos días. Es la primera vez que las cámaras los captan mientras ambos alcanzan la adultez, pues durante casi toda su vida Aracely Arámbula había resguardado la identidad de ambos.

Aracely Arámbula "estaba nerviosa" de que sus hijos con Luis Miguel fueron captados por las cámaras

En exclusiva: Revelan las primeras imágenes de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula

Durante la emisión de Ventaneando, Pati Chapoy preguntó a Ricardo Manjarrez si los representantes de Aracely Arámbula lo habían contactado después del encuentro en el aeropuerto. Él respondió que no, al menos directamente. "Creo que Aracely estaba ya al tanto de que algunos medios habían captado a sus hijos, evidentemente estaba nerviosa porque ella ha trabajado por casi 2 décadas para mantenerlos en el anonimato", dijo el periodista.

Sin embargo, Ricardo Manjarrez sostiene que "este día iba a llegar" ante el alto perfil que tienen ambos padres de Miguel y Daniel, a lo cual Pati Chapoy concordó.

Cabe mencionar que, durante el encuentro con los medios en el aeropuerto, la cantante y actriz no quiso responder preguntas pero antes de pasar los filtros de seguridad sí se despidió de los reporteros y lanzó un mensaje: "me voy de vacaciones".

El periodista explicó que solamente el rostro de Miguel Gallego Arámbula, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, fue mostrado por Ventaneando. El rostro de Daniel, su hermano menor, apareció "blurreado" en televisión debido a que todavía no alcanza la mayoría de edad.

El conductor de Ventaneando también aclaró que los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula se encontraban en un lugar público. "No es que traspasamos ningún lugar privado, ningún recinto".

Hasta ahora Aracely no ha hecho mención ni referencia a sus hijos en redes sociales, pero sí ha publicado historias de Instagram como suele hacer normalmente.