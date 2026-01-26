Té de hormiga, la bebida que muchos mexicanos tienen en un pedestal por todos sus beneficios

Las infusiones calientes son sumamente conocidas por el alivio que le dan al cuerpo y los beneficios que representan según sus ingredientes. Hay versiones clásicas que van desde el té de manzanilla para dormir mejor , hasta aquellas un poco más peculiares, como el té de hormiga que es buenísimo para aliviar ciertos malestares.

Si bien para muchos puede sonar extraño, lo primero que hay que saber es que NO está hecho a base de insectos. En realidad, se prepara con una planta medicinal llamada "escobilla", pero que a menudo se denomina como "hierba de la hormiga" y es de aquí de donde proviene su nombre.

¿Cuáles son los beneficios del té de hormiga?

Hablando de los efectos positivos que esta bebida tiene en el organismo, el Instituto Médico Nacional la define como un antídoto analgésico, antirreumático y antineurálgico. También ha sido utilizado como complemento para el tratamiento contra la empineuritis alcohólica, que según Medline Plus, es una neuropatía ocasionada por el consumo excesivo de alcohol y que tiene estragos en la capacidad motriz.

El té de hormiga es muy bueno para el malesar estomacal|Canva

Asimismo, un artículo de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana explica que los usos medicinales más frecuentes del té de hormiga son para enfermedades digestivas, como empacho, fiebre intestinal y problemas con la bilis. Lo que la convierte en una de las plantas medicinales que tiene varios usos y conviene conocerlos para aprovecharlos al máximo .

¿Cómo se prepara el té de hormiga?

Al igual que la mayoría de infusiones, el té de "escobilla" o con "hierba de la hormiga" es muy sencilla de preparar, incluso si no se consigue en formato de sobres comercializados. Su apariencia es de tallos largos verdes, con pequeños capullos en color amarillo o verde pálido. Según datos del portal botánico especializado Chás do Mundo, los pasos a seguir son los siguientes:



Hervir un litro de agua.

Añadir 3 cucharadas de hierba seca.

Dejar templar e ingerir sin endulzantes.

La recomendación general es que su consumo no exceda las dos tazas por día. Sin embargo, lo mejor es consultar con un médico antes de empezar a tomar el té de hormiga y dar información completa que ayude a las sugerencias (como si se está embarazada, lactando o se tienen problemas en el riñón).