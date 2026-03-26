Esta es la peligrosa relación entre el estrés y las enfermedades cardiovasculares

La prisa se ha convertido en uno de los aspectos más normalizados que hombres y mujeres tienen por igual y que, tristemente, se ha vuelto un hábito diario de las personas, lo cual, con el tiempo, puede generar estrés y ansiedad. Ahora bien, ¿sabías que estos conceptos guardan una estrecha relación con las enfermedades cardiovasculares?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el estrés es una epidemia de salud del Siglo XXI que tiende a alterar la química del organismo mediante sensaciones que pueden generar muchos problemas en quien la padece. Y, dentro de estos, existe una relación clara y concreta con las enfermedades cardiovasculares.

¿Cuál es la relación entre el estrés y las enfermedades cardiovasculares?

De acuerdo con información del portal SuMédico, el vínculo entre el estrés y el corazón es mucho más grande de lo que se piensa dado que es directo y sin escalas. Dicho lo anterior, ante cualquier situación de tensión que haya en tu día, este órgano tiende a latir mucho más rápido, lo cual hace que la presión arterial se eleve considerablemente.

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Esta situación permea directamente en el sistema cardiovascular, el cual se resiente en tanto más ocurra este hecho. Se trata, entonces, de un estrés crónico que, entre otras cosas, puede contribuir a la inflamación de las arterias, un hecho similar a lo que ocurre con personas que comen o fuman durante lapsos prolongados de tiempo.

Ante esta situación, la Asociación Americana del Corazón ha advertido en distintas ocasiones que el estrés prolongado puede generar una serie de enfermedades cardiovasculares como lo son la hipertensión, por lo que resulta imprescindible aprender a gestionar la ansiedad a fin de cuidar nuestro corazón.

¿El estrés también genera problemas en el sistema inmunológico?

La respuesta concreta es sí, pues cuando el cuerpo siente sensaciones de estrés y ansiedad tiende a producir cortisol, la hormona del estrés. Cuando sus niveles son altos durante mucho tiempo, el sistema inmunológico se puede volver menos sensible a dicha hormona, lo cual puede generar una sensación de vulnerabilidad ante ciertas infecciones.