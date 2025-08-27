¿Quién era Sagar Kundu?, youtuber que fue arrastrado por un río

Los usuarios de las redes sociales han sido testigos de un lamentable hecho ocurrido en la India el pasado sábado. El youtuber Sagar Kundu fue arrastrado por la fuerte corriente de un río mientras transmitía un video en vivo.

El hecho sucedió en el distrito de Koraput, en la India, y tiene como protagonista a este joven creador de contenido que apenas tenía 22 años de edad. Las autoridades aún trabajan en la búsqueda de su cuerpo.

¿Qué le sucedió a Sagar Kundu?

Tras la viralización de las imágenes, se pudo determinar que el youtuber Sagar Kundu se encontraba de pie en una roca dentro del río que nutría de agua a la cascada Duduma. La escena era registrada por diversos dispositivos móviles de quienes se encontraban en el lugar.

Sad 😢



Odisha YouTuber Sagar Kundu swept away while live-streaming at Duduma waterfall 😱 search operation still going on



Please Stay Safe People .... Your Life is More Precious than these Reels and Photos 😢pic.twitter.com/ky8ixuZtjs — POSITIVE FAN (@imashishsrrk) August 25, 2025

Por razones que se intentan establecer, el creador de contenido perdió el equilibrio, presumiblemente por la fuerza y el gran caudal de agua, por lo que no pudo impedir ser arrastrado por la corriente. La dramática situación quedó grabada en video y en este pueden escucharse los gritos y desesperación de quienes lo rodeaban.

¿Quién era Sagar Kundu?

Mientras las autoridades redoblan los esfuerzos para lograr dar con el cuerpo de Sagar Kundu, su amigo Abhijit Behera, ha sido el encargado de brindar algunos detalles sobre lo ocurrido. El joven relató que los esfuerzos por ayudarlo fueron en vano por lo que el dolor se ha apoderado de quienes lo conocían.

Sagar Kundu era un joven originario de la India y que había comenzado a ganar notoriedad pública debido a los videos que compartía en su canal de YouTube. Su objetivo era mostrar lugares poco conocidos por lo que se dedicaba a realizar excursiones y viajes. Poco a poco el joven comenzaba a ganar suscriptores pero, lamentablemente, desoyó las advertencias de las autoridades y se enfrentó a un trágico final.