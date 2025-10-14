Oficial: SEP anuncia suspensión de clases del 15 al 17 de octubre

Debido a las intensas lluvias que se han vivido en diversos estados de México, se han presentado fuertes inundaciones, afectando a la población, por lo que se han activado varios planes de emergencia ante la terrible situación. Provocando la suspensión de clases, un anuncio oficializado por la SEP.

Las autoridades educativas, recientemente, anunciaron que del 15 al 17 de octubre las actividades se cancelarán, debido a las situaciones climatológicas que han generado un gran número de damnificados. A continuación te detallaremos en qué lugares se aplicarán dichas acciones.

¿En qué estados la SEP suspende clases del 15 al 17 de octubre?

Debido a las intensas lluvias causadas por el huracán Priscilla y las tormentas Jerry y Raymond, se han generado terribles inundaciones que han afectado a diversos estados de México. Para atender la situación y no poner en riesgo la vida de la comunidad estudiantil, la SEP realizará la suspensión de clases del 15 al 17 de octubre.

Dichas medidas serán aplicadas en los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla y San Luis Potosí. La lista de municipios afectados es muy larga, por lo que será importante que los padres de familia verifiquen los portales oficiales de la Secretaría de Educación Pública.

¿Cuándo terminan las clases?

Hay que considerar que la suspensión de clases del 15 al 17 de octubre, se mantendrá vigente hasta nuevo aviso de la SEP, por lo que los estudiantes y padres de familia deben estar atentos a los portales oficiales para conocer la fecha de reanudación de actividades, para que puedas continuar con su aprendizaje con total normalidad.

Ante tal situación, han surgido dudas sobre cuándo terminan las clases. La fecha más próxima es el 22 de diciembre, día en el que inician las vacaciones de invierno. Esperemos que para antes de esa fecha, la situación se haya normalizado.

Por ahora, ante la emergencia causada por los fenómenos climatológicos, hay que estar atentos a las notificaciones de las autoridades para no poner nuestra vida en riesgo y dirigirnos a los refugios más cercanos.