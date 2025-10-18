SEP suspende clases en todo México este día de octubre

Desde la Secretaría de Educación Pública (SEP),han confirmado que los estudiantes de nivel básico del país, van a poder disfrutar de un puente escolar.

Este día sin actividades escolares, está dispuesto en el calendario escolar del ciclo 2025-2026 y el motivo del descanso es por las festividades del Día de Muertos.

¿Cuándo no habrá clases según la SEP?

De acuerdo aun documento oficial publicado por la SEP, el 31 de octubre 2025 no habrá clases en todas las escuelas de educación básica. Esta decisión se da porque ese viernes se realizará la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Ese día en cuestión, tanto los docentes como el personal administrativo deberán participar en actividades de planeación y evaluación pedagógica. El objetivo es que se revisen los avances del ciclo escolar, analizar estrategias educativas y fortalecer los procesos de aprendizaje de los alumnos.

¿Hay feriado puente por el Día de Muertos?

Al descanso del 31 de octubre, se suman el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, que son las fechas en las que se conmemora el Día de Muertos. Es por esto que se considera que es un feriado puente.

El Día de Muertos es una celebración declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y tradicionalmente en las escuelas mexicanas suele incluir actividades alusivas a la tradición, como la creación de altares, ofrendas, calaveras literarias, desfiles y concursos de disfraces.

La suspensión de clases les otorgará a las familias la posibilidad de participar de las conmemoraciones. Las actividades se reanudarán con normalidad el lunes 3 de noviembre.

Además, el calendario oficial de la SEP contempla que las actividades escolares se reanuden con normalidad el lunes 3 de noviembre de 2025, continuando el desarrollo del ciclo lectivo.

Ante esto es importante aclarar que el calendario escolar 2025-2026, tiene incluidos 190 días efectivos de clases. Así también se contemplan los puentes y días festivos, entre ellos los correspondientes a la Revolución Mexicana, Navidad, Semana Santa, Día del Trabajo y la Independencia de México.

