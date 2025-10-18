Estos adultos mayores se quedan sin pago y aguinaldo del IMSS en noviembre 2025

El ingreso principal con el que cuentan muchas personas, es la Pensión IMSS 2025. Sin embargo, se suspenderán los depósitos para aquellos que no cumplen con los requisitos establecidos para esta operación.

Ante esto es importante que los pensionados estén al tanto de las razones que podrían suspender el pago como así también el aguinaldo previsto para noviembre.

Cabe destacar que la Pensión IMSS 2025, es una prestación económica que se da mensualmente que el Instituto Mexicano del Seguro Social otorga a los trabajadores asegurados. Así también lo perciben quienes se encuentran bajo el régimen de la Ley 73 que tienen derecho a recibir un pago adicional de manera anual por concepto de aguinaldo.

Así también debemos mencionar que esta institución es la que mayor presencia brinda en la atención a la salud y en la protección social de los mexicanos desde su fundación en 1943.

El mismo cuenta con investigación y la práctica médica, con la administración de los recursos para el retiro de sus asegurados, para brindar tranquilidad y estabilidad a los trabajadores y sus familias, ante cualquiera de los riesgos especificados en la Ley del Seguro Social.

¿Cuáles son los motivos por las que suspenden pago y aguinaldo de la Pensión IMSS?

Las personas que no perciban la pensión IMSS pues e verán muy afectadas en lo económico por lo que es importante saber todas las razones por las que suspenden el pago mensual y hasta el aguinaldo. Estas son:

No actualización o inconsistencia de datos: en el caso de que el IMSS, detecte algún tipo de inconsistencia en lo que es la información personal, domicilio o los datos de contacto del pensionado, se puede hacer una suspensión del pago. Luego se lo citarápara que aclare y actualice su información.

Retorno a la actividad laboral sin notificar:otra de las razones es que el pensionado retome eltrabajoremunerado y existen restricciones para ello, dependiendo del tipo de pensión y el régimen bajo el cual se otorgó, el IMSS puede suspender el pago hasta revisar la situación.

Irregularidades o duplicidad de beneficios:a su vezel IMSS puede retener el pago para investigar presuntas irregularidades, duplicidad de pensiones (por ejemplo, intentar recibir dos pensiones por el mismo concepto), o si el beneficiario no cumple con las condiciones que mantienen vigente su pensión.

En cuanto al aguinaldo, tenemos que mencionar que se realiza anualmente durante el mes de noviembre, junto con la mensualidad correspondiente. Este pago adicional es equivalente a una mensualidad completa de la pensión pero sin incluir las asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.