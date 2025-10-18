Estas 7 tareas de mantenimiento del hogar podrían ahorrarte una fortuna si las haces hoy mismo

¿Has sentido que los gastos de mantenimiento del hogar se te escapan de las manos y no sabes ni por dónde empezar? No te preocupes, nos pasa a todos. La buena noticia es que con unos minutos cada temporada puedes evitar sorpresas grandes y carísimas. Y lo mejor: muchas de estas tareas son fáciles y no necesitas ser un manitas profesional.

Además, mantener tu hogar al día no solo protege tu bolsillo, también hace que tu día a día sea más cómodo. Una casa cuidada es más segura, más eficiente y más agradable para vivir.

Cuáles son las 7 tareas fáciles que conviene revisar cada temporada

Con estos pasos, tu casa funciona mejor y tú evitas gastos inesperados. Todo con un poquito de organización y constancia:



Limpiar filtros y revisar el aire acondicionado: Un filtro sucio hace que el aire acondicionado se esfuerce más y consuma más luz. Cambiarlo es rápido, mejora la calidad del aire y tu factura lo agradece. Según la Asociación Americana de Calefacción y Aire Acondicionado, un filtro limpio puede mejorar la eficiencia hasta un 15 %. Revisar techos y canaletas: Un vistazo rápido puede salvarte de filtraciones y goteras que después cuestan un ojo de la cara. HomeAdvisor dice que arreglar una gotera pequeña siempre es mucho más barato que dejar que se haga grande. Detectar fugas en grifos y tuberías: Un grifo que gotea parece poca cosa, pero cada gota cuenta. El Instituto de Recursos Hídricos asegura que arreglar un grifo a tiempo puede ahorrar hasta mil 500 litros de agua al mes. ¡Y eso se nota en la factura! Comprobar detectores de humo y monóxido: No sirve de nada tenerlos si no funcionan. Cambiar las baterías y probarlos es cuestión de minutos y te da mucha tranquilidad. Revisar electrodomésticos y enchufes: Observar cables, enchufes y aparatos ayuda a prevenir cortocircuitos o accidentes. La Asociación Nacional de Protección Eléctrica recomienda chequearlos al menos una vez al año. Mantener pintura y paredes: Un repintado pequeño evita humedad, grietas y que tengas que gastar una fortuna después. Vigila los detalles y tu casa siempre se verá linda. Revisar ventanas y puertas: Sellos mal puestos hacen que se escape el calor o el frío y la luz de la factura sube. Además, revisar bisagras y cerraduras mejora la seguridad.

Canva Con tareas sencillas anuales puedes darle un buen mantenimiento a tu hogar sin gastar demasiado

Consejos extra para que sea más fácil el mantenimiento del hogar