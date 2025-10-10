Este fue el último mensaje que escribió Fede Dorcaz antes de ser asesinado

La mañana de este viernes 10 de octubre, se dio a conocer la muerte de Fede Dorcaz, un modelo y cantante de origen argentino que había ganado mucha popularidad en nuestro país por su colaboración con diferentes proyectos y marcas.

De acuerdo con los primeros reportes que han circulado en las redes sociales, Fede Dorcaz habría sido víctima de la delincuencia en la Ciudad de México, tras sufrir un intento de asalto cuando circulaba sobre la lateral de Periférico, a la altura de la colonia Daniel Garza de la alcaldía Miguel Hidalgo. Las autoridades capitalinas ya están trabajando en las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

¿Cuál fue el último mensaje de Fede Dorcaz en redes sociales?

La mañana del jueves, Fede Dorcaz había tenido actividad en sus redes sociales, precisamente en sus historias de Instagram, donde compartió con sus miles de seguidores algunos detalles de los nuevos proyectos en los que iba a colaborar.

Mientras que en la última foto que publicó, se le puede ver luciendo uno de los atuendos que modelo en un Fashion Week.

¿Quién era Fede Dorcaz?

Fede Dorcaz era un joven modelo argentino de 29 años de edad, quien comenzó su carrera en España, donde logró ser un referente importante en las distintas pasarelas de moda en las que participó. Su proyecto musical lo comenzó en 2017, cuando ya se había mudado a la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Su primer EP, lo estrenó en 2023.

