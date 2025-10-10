Frío extremo y lluvias fuertes: así será el clima en México del 10 al 12 de octubre: Sigue en vivo el mapa

Este fin de semana traerá consigo un clima por demás tentador para los amantes de las películas y las series. Y es que, durante el 10, 11 y 12 de octubre, México vivirá períodos de lluvias y mucho frío, por lo que aquí conocerás qué estados se verán más perjudicados.

Lo primero que tienes que saber es que los periodos de lluvias y frío se mantendrán no solo en el centro del país, sino en el resto de la República. Es así como aquí conocerás cómo estará el clima en México este fin de semana; es decir, del 10 al 12 de octubre del 2025.

¿Cómo estará el clima en México del 10 al 12 de octubre?

Viernes 10 de octubre:

San Luis, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Jalisco, Veracruz, Michoacán, Colima y Guerrero: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas.

Tamaulipas, Morelos, Nayarit, Estado de México, Chiapas y Oaxaca: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

Baja California, Durango, Chihuahua, Estado de México, Veracruz y Puebla: Mínimas de 0 a 5 grados durante la madrugada.

Sábado 11 de octubre:

Sonora y Baja California Sur: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas.

Chihuahua, Sinaloa, Durango, Veracruz, Nayarit, Chiapas y Oaxaca: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

Zonas serranas de Baja California: Mínimas de -5 a 0 grados durante la madrugada.

Durango, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz y Puebla: Mínimas de 0 a 5 grados durante la madrugada.

Domingo 12 de octubre:

Sonora: Lluvias intensas con puntuales torrenciales.

Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa: Lluvias fuertes con puntuales intensas.

Baja California, Nayarit, Durango y Chiapas: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

Zonas serranas de Baja California: Mínimas de -5 a 0 grados durante la madrugada.

Chihuahua, Durango, Estado de México, Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y Puebla: Mínimas de 0 a 5 grados durante la madrugada.

¿Qué fenómenos causarán el frío y las lluvias este fin de semana en México?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, los periodos de lluvias y frío en México se deberán a fenómenos tales como la tormenta tropical Raymond del Océano Pacífico, misma que se desplazará frente a las costas de estados como Michoacán, Jalisco y Colima.

#AvisoMeteorológico Se mantiene el #Pronóstico de #Lluvias de muy fuertes a intensas en el occidente y sur de #México, por #Raymond. Los detalles de la información en https://t.co/hHebAgBhmp pic.twitter.com/1GFovt92kx — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 10, 2025

De igual forma, un canal de baja presión en el occidente del Golfo de México, así como su interacción con los desprendimientos nubosos y la onda tropical que se aproxima, mantendrán un clima bastante frío y con lluvias en México, así como posibles rachas de viento más fuertes de lo habitual.

