Este es el significado de que dos personas se vistan igual, según la psicología

Seguramente has notado como, en más de una ocasión, una pareja de enamorados, familia o dos mejores amigos tienen la misma ropa, lo cual sugiere una conexión mucho más profunda de estas personas con el resto de la sociedad. Ahora bien, ¿te has preguntado cuál es el significado real detrás de esta postura, según la psicología?

Tal y como ha ocurrido a lo largo de los últimos meses, la psicología se ha dado a la tarea de contestar algunos cuestionamientos de la vida diaria a fin de tener más certezas en torno al comportamiento de las personas. Un ejemplo de lo anterior surge a raíz de la forma en cómo dos personas o más se suelen vestir de la misma forma.

¿Por qué dos personas se visten igual, según la psicología?

Si bien para algunas personas esto no es más que una coincidencia estética, para otras puede ser una declaración clara de una conexión mucho más importante entre estos seres. Lo cierto es que esta práctica cuenta con raíces no solo psicológicas, sino también culturales y sociales que ayudan a entender con más claridad este hábito.

Se trata, entonces, de la construcción de la identidad cuando se habla de una pareja de enamorados mediante una relación estable, misma que les permite generar identidades tanto individuales como colectivas o, bien, compartidas. Por tal motivo, distintos estudios publicados en Psicología y Mente mencionan que esta práctica genera una mayor sensación de conexión entre las personas.

Es así como estas personas realizan este acto para sentirse más conectadas con ese ser que tanto aman mediante experesiones físicas y estéticas como estas. Del mismo modo, vestirse igual guardaría relación con una especie de validación social, misma que puede generar una mayor seguridad entre las personas que toman esta decisión.

Vestirse igual…¿una falta de diferenciación?

Ahora bien, otros expertos en la materia consideran que este hábito puede relacionarse directamente con prácticas en las cuales uno de sus miembros se ve obligado a adapartse al estilo del otro, lo cual impide generar una expresión personal más clara generando, así, indicios de inseguridad o falta de autoestima.