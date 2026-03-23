¿Qué es y cuál es el significado de tener una “mentalidad de pobre”, según la psicología?

¿Alguna vez has escuchado cuando una persona recibe el mote de tener una “mentalidad de pobre”? Este concepto se ha vuelto sumamente popular en el mundo de las redes sociales y no solo deriva de un aspecto netamente económico, motivo por el cual es preciso que conozcas todo lo que tiene que decir la psicología al respecto.

Tal y como ha ocurrido a lo largo de los últimos meses, los expertos en psicología se han dedicado a responder una serie de cuestionamientos que antes no tenían respuesta y que, ahora, han generado mucha importancia. Uno de ellos es precisamente el concepto de “mentalidad de pobre”. ¿A qué se refiere este?

¿Qué significa tener “mentalidad de pobre”, según la psicología?

La “mentalidad de pobre” también es conocida como “mentalidad de escasez” y, como se mencionó en párrafos anteriores, no está estrictamente relacionada a un aspecto económico, sino también a la forma en cómo este ser reacciona ante las oportunidades que recibe, así como a los recursos que posee también en un aspecto emocional.

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De acuerdo con el blog especializado Positive Psychology, las personas con este tipo de mentalidad desarrollan creencias que están relacionadas con las oportunidades y el dinero a través de un enfoque en la falta de recursos que tienen, lo cual impide que vean un futuro claro y conciso gracias a la preocupación que este hecho les genera.

Esta conducta, según expertos en psicología, también se asocia directamente con la búsqueda de satisfacción rápida y sin un esfuerzo constante a fin de evitar la incertidumbre del futuro. Del mismo modo, existe una tendencia a atribuir este tipo de problemas a factores del exterior y, con ello, evitar asumir la responsabilidad sobre sus propias acciones.

¿Cuál es la relación entre el riesgo de perderlo todo con este concepto?

La psicología menciona que uno de los miedos más arraigados a este concepto es el riesgo a perderlo todo, lo cual impide que estas personas tomen decisiones importantes en cuanto a cambios de trabajo se refiere por temor a fracasar en un nuevo ambiente en su vida. Esta situación, evidentemente, hace que no se desarrollen por completo en el trabajo.