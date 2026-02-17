¡No es flojera! Este es el significado de no tender la cama todos los días, según la psicología

Seguramente has notado cómo cada vez son más las ocasiones en las que sales de tu hogar sin haber tendido la cama o, bien, incluso realizando tus actividades diarias, este ejercicio se hace en las últimas horas del día. Ante dicha situación, la psicología ha concedido detalles en torno a cómo es la personalidad de estos seres.

Socialmente se piensa que una persona que no tiende la cama antes de salir del hogar o mientras realiza sus actividades diarias no es más que alguien con un nivel de sedentarismo elevado. Y si bien esta idea no se descarta por completo, un estudio de psicología ha revelado detalles interesantes en torno a estas personas.

¿Cuál es el significado de no tender la cama todos los días, según la psicología?

Mientras que algunas personas tienen el hábito de tener su cama prácticamente después de despertar, otros deciden hacer esta actividad a altas horas de la noche o, bien, al día siguiente. Ante este aspecto, expertos en psicología explican que este proceso puede fomentar la creatividad, aunque en un apartado más negativo puede perjudicar el sueño.

El estudio Physical Order Produces Healthy Choices, Generosity and Conventionality, Whereas Disorder Produces Creativity, publicado en 2013, analizó la forma en cómo el entorno influye en la relación de las personas y sus decisiones, por lo que existe un rasgo de creatividad en aquellos que deciden tender la cama después.

Los resultados del estudio mostraron que quienes trabajan a través de un entorno desordenado, como una cama destendida, tienden a tener respuestas más creativas que aquellos que lo hacen mediante espacios ordenados. De hecho, expertos en psicología establecen que estas personas cuentan con opciones socialmente aceptadas y, a su vez, tradicionales.

¿Cuáles son las desventajas de no tender la cama?

Tal y como se mencionó en párrafos anteriores, la Dra. Shelby Harris menciona que una habitación desordenada puede producir mayores dificultades al momento de conciliar el sueño, lo cual impide que las personas duerman de forma rápida. Esto deriva del estado de alerta que tiene el cerebro ante situaciones de desorden a su alrededor.