Talleres gratuitos para hacer tu esfera se abrirán en CDMX; ¿cuándo y dónde podrás asistir?

Las actividades relacionadas con la Navidad están a la orden del día, por ello la CDMX ofrecerá talleres para poder realizar tu propia esfera. Ante eso, la invitación está hecha a toda la familia, pues serán espacios donde se podrá trabajar con niños y adultos. No hay ningún tipo de costo y estos son los días y horas donde la Alcaldía Gustavo A. Madero abrirá este espacio para la ciudadanía.

¡Impactante accidente en Cautiva por Amor! Así reaccionaron los conductores de Venga La Alegría [VIDEO] Los conductores de Venga La Alegría hicieron un resumen sobre lo que ocurrió en el más reciente capítulo de Cautiva por Amor y sus reacciones fueron impactantes.

¿Cuándo y dónde se podrá asistir al taller para hacer tu propia esfera?

Como parte de los planes de integración social, se permitirá que todos los que quieran concretar una actividad familiar puedan hacerlo en la GAM. Por ello, habrá gente que proporcionará los materiales y la guía en un plan que puede ser bastante enriquecedor, pues además se abrirá en varios días. Esta es la información completa.

¿Dónde? - En el Museo de los Ferrocarrileros.

En el Museo de los Ferrocarrileros. ¿Cuándo? - 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 18 y 23 de diciembre.

2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 18 y 23 de diciembre. Horario - De 11 de la mañana a 2 de la tarde.

Por ello, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México resalta que es una actividad sin costo alguno, la cual tendrá varios días de permanencia para todos los que tengan la oportunidad de asistir y hacer sus propios adornos para estas fechas finales del 2025.

¿Por qué la esfera es un elemento tan importante en Navidad?

Este taller tiene la firme intención de abrir un espacio seguro para todas las familias e individuos que gusten participar, tomando en cuenta que puede ser un sitio de conexión a través de una esfera. Y es que este elemento está totalmente asociado con lo que ocurre en las fiestas de finales de año.

Además, la intención es utilizar algunos materiales reciclados como rollos de papel, lo cual sería completado con fomi diamantado, sus respectivas tijeras, silicón y toda la creatividad disponible. Y es que no serán métodos tan complicados de realizar, pues los niños serán parte elemental de dichas actividades. Entonces… para que los adornos de casa sean hechos por la propia familia, esta actividad será idónea para cerrar el 2025.