Te sorprenderá saber por qué se dice “adiós” para despedirse: hay una historia detrás

“Adiós” es quizá la palabra que más se utilice en México para despedirse de alguien, ya sea momentáneo o para siempre, puesto que no existe un tiempo exacto. Pero hay una historia detrás de ella que no tiene nada que ver con lo que ahora significa, ya que tiene un origen completamente distinto que la mayoría desconoce, como cuál es la manera correcta de saludar por la mañana: “Buen día” o “buenos días”, según la RAE.

De acuerdo con un artículo de La Nación, la palabra “adiós” surge de la expresión “a Dios”, la cual era muy utilizada en la Edad Media, época en la que la religión era la máxima autoridad, por lo que al despedirse era muy común encomendar a Dios a las personas para que los acompañara en su trayecto. La RAE confirmó cuál es la abreviatura correcta de “horas”: no es hrs. ni hs., la respuesta te sorprenderá.

La palabra “adiós” viene de la expresión “a Dios”, la cual era muy utilizada en la Edad Media.|IA

Así fue el cambio de “a Dios” a “adiós”

El cambio de la palabra de “a Dios” a “adiós” se dio de forma gradual con el paso de los años al fusionarse y dar paso a la que se conoce y se dice en la actualidad. Pero esta no es la única que tiene tintes religiosos, pues la palabra en inglés “goodbye” proviene de la frase God be with you, que en español quiere decir “Dios esté contigo”.

Cabe destacar que, además de “adiós”, hay otras palabras con tintes religiosos que se utilizan desde años atrás hasta la actualidad, como lo son gracias, bendición, propósito, adoración, intercesión y cobertura, por mencionar algunas.

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), la unión de 2 palabras se da para crear un nuevo concepto o significado único. Esto refleja la evolución del idioma al simplificar su escritura y hacerlo más fácil. Existen los casos de mapamundi y pelirrojo, por mencionar 2 ejemplos de ello.