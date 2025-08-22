¿Te ha pasado que alguien dice que “sí” a todo, pero al final hace lo contrario? Pues no siempre es casualidad. Y es que existen frases que suelen decir mucho las personas pasivo-agresivas.

Según la psicología, este comportamiento consiste en expresar enojo o desacuerdo de manera indirecta, lo que termina desgastando la confianza y metiendo ruido en cualquier relación.

Lo curioso es que no se trata de frases raras o rebuscadas, sino de expresiones supercomunes que todos hemos escuchado. Y justo ahí está el detalle: la repetición y el tono con el que se usan son lo que realmente delata a una persona pasivo-agresiva.

Pero... ¿cuáles son las frases que más delatan a una persona pasivo-agresiva?

Algunas parecen inocentes, pero llevan detrás un mensaje muy distinto al que dicen en la superficie:



“Está bien, como quieras” : la típica frase que suena a acuerdo, pero en realidad es resignación o molestia.

: la típica frase que suena a acuerdo, pero en realidad es resignación o molestia. “No es nada, olvídalo” : usada para cortar una conversación incómoda sin resolver nada.

: usada para cortar una conversación incómoda sin resolver nada. “Pensé que ya lo sabías”: comentario con ironía incluida, que suele ir acompañado de mirada de reproche.

comentario con ironía incluida, que suele ir acompañado de mirada de “Haz lo que quieras” : no es libertad, es puro enfado disfrazado.

: no es libertad, es puro enfado disfrazado. “Qué sensible eres”: una forma de invalidar lo que siente la otra persona y salirse del tema.

Crédito: Canva Con estas 5 frases puedes reconocer a una persona pasivo-agresiva o si solo estás exagerando, dice la psicología

Estas frases se convierten en señales claras cuando se usan seguido y con intención de evitar el conflicto directo, pero al mismo tiempo dejando claro el enojo.

¿Cómo distinguir a una persona pasivo-agresiva o solo tiene un mal rato?

Todos podemos tener un mal día y contestar de manera cortante, eso no significa que alguien sea pasivo-agresivo.

La diferencia está en que cuando esto se vuelve un hábito —acompañado de retrasar tareas, hacer comentarios sarcásticos o “olvidar” cosas a propósito—, ya no hablamos de un simple malentendido, sino de un patrón de comunicación dañino.

¿Qué dice la psicología sobre este comportamiento?

El DSM-5 (la guía más usada en salud mental) no lo cataloga como un trastorno aparte, pero sí lo asocia a temas como baja autoestima, ansiedad o depresión.

Expertos como el Dr. Timothy J. Legg señalan que la terapia cognitivo-conductual puede ayudar a romper este ciclo y a aprender a decir las cosas de forma más directa y saludable.

En pocas palabras: estas frases son mucho más que simples muletillas. Si aparecen con frecuencia en una relación, es una señal de que la pasivo-agresividad está presente y puede estar desgastando la convivencia sin que se note a primera vista.