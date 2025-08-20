Hay frases que parecen inofensivas, pero dicen mucho más de lo que imaginamos. Y lo curioso es que son expresiones tan comunes que seguro más de una vez se han escuchado en la oficina, con amigos o incluso en la familia. Pero, ¿cuáles de ellas son inteligentes y cuáles no?

Lo que señalan los expertos es que la gente con mayor inteligencia emocional suele evitarlas porque, aunque parezcan “normales”, en realidad no dejan la mejor impresión.

Westend61 Con estas 4 frases te puedes dar cuenta si alguien es inteligente o no, según los expertos

De acuerdo con Psychology Today, nuestro lenguaje refleja cómo pensamos y cómo tratamos a los demás. Por eso, las personas consideradas inteligentes prefieren expresarse de forma clara y empática, dejando fuera ciertos comentarios que, sin darnos cuenta, pueden sonar groseros o poco considerados.

¿Cuáles son esas frases que conviene evitar?

Aquí van cuatro ejemplos muy comunes que, según especialistas, no ayudan en nada a la conversación:



“Pareces cansado”

Suena como si fuera preocupación, pero casi siempre la otra persona lo recibe como un “te ves fatal”. Mucho mejor preguntar directamente cómo se siente, sin juzgar su cara o su estado de ánimo. “Como dije antes…”

Parece un recordatorio inocente, pero transmite fastidio y hasta regaño. En lugar de eso, las personas con tacto prefieren explicar de nuevo la idea de otra forma, sin poner en evidencia a nadie. “Buena suerte”

Sí, suena positivo, pero también puede interpretarse como que la otra persona no tiene las habilidades y depende solo del azar. Más útil es decir algo como: “seguro te va a ir bien” o “tienes con qué lograrlo”. “Lo que tú quieras”

Esa frase puede parecer práctica, pero en realidad se escucha como desinterés. Cuando alguien pide opinión, espera una respuesta real. Aunque sea breve, dar un punto de vista muestra compromiso y consideración.

¿Por qué importa tanto lo que decimos?

Según el psicólogo Travis Bradberry, autor de Emotional Intelligence 2.0, las palabras influyen directamente en cómo los demás perciben nuestra empatía y liderazgo. Por eso, ajustar algunas frases puede cambiar por completo la manera en que nos relacionamos, tanto en la vida personal como en el trabajo.

Así que no hace falta hablar como libro de texto, basta con ser conscientes de que lo que decimos puede sumar o restar en la forma en que nos ven las otras personas.