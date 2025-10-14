La tendencia de cocina que reemplaza lo viejo por un diseño bonito y funcional

La cocina es un espacio que puede convertirse en el corazón del hogar, por eso la nueva tendencia que se impone (por fines como practicidad y costos menos elevados) en los diseños de los interiores de los hogares da una vuelta al pasado… pero con un toque innovador. Por ello, es necesario que conozcas qué es lo que pasa en el contexto del diseño de las cocinas y cuál es tu preferido.

¿Qué tipo de cocina es lo que se busca en pleno 2025?

Obviamente uno de los puntos a considerar es el del espacio que se tenga en casa o como ya se indicó, el dinero que se tenga para invertir. Sin embargo, si no tienes problemas con ninguno de los dos asuntos que se ponen sobre la mesa, debes saber que la tendencia está dando un giro hacia lo tradicional.

Aunque algunas personas disfrutan del estilo de cocina “integrada” con un espacio tipo comedor multiusos con recubrimiento de piedra o mármol, que son conocidas como islas. Parece que en estos momentos se buscaría algo más de la vieja escuela, donde el comedor es el que toma el protagonismo. Esto dándole un ambiente más hogareño a la cocina.

¿Qué es mejor para mi cocina, las islas o las mesas de comedor?

El planteamiento que se hizo desde el inicio del artículo podría ser la clave. Las ventajas con las cocinas tipo isla (muy acorde con las necesidades de la modernidad) sirven para optimizar espacios. Todo está organizado en un espacio específico sin necesidad de quitar más sitio, pues incluso es posible acomodar los electrodomésticos ahí mismo.

Mientras tanto, las mesas de comedor se refieren a este tipo de cocina tradicional donde las mesas se vuelven el centro del hogar. Esto se trata desde un lugar específico para comer, hasta una oportunidad real de convertir eso en un punto de reunión para los que tienen familia. Por ello, todo queda a resolución de las personas que quieren ver sus cocinas de uno u otro modo …tomando en cuenta que haya posibilidades de elegir.