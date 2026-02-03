¿Tomar bebidas hirviendo puede causarte cáncer? Esto se sabe

Los estudios médicos han ayudado a entender mejor el cuerpo humano y lo que sucede alrededor de él. En este caso, los estudios cada vez son más concluyentes en cuanto al riesgo de tomar bebidas hirviendo de manera constante. Se indica que esta situación podría facilitar que el cáncer de esófago aparezca en el camino de las personas.

¿Por qué no recomiendan tomar bebidas hirviendo?

Desde principios de los años 2000 se empezaba hablar de las complicaciones que podría generar tomar bebidas a altas temperaturas. Sin embargo, en 2022 se produjeron alrededor de 511, 000 casos de cáncer de esófago. José Miguel Soriano del Castillo (Catedrático de Nutrición y Bromatología del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universitat de València) habló de los trabajos concluyentes de su colega, Annemijn D.I. Maan.

Se indicó que la investigadora de los Países Bajos publicó los resultados de una ardua revisión de los factores de riesgo del carcinoma de células escamosas esofágicas. Allí se aseveró que el tabaco y el alcohol siguen siendo los principales factores, pero las bebidas hirviendo realmente se colocan como un riesgo serio para facilitar el cáncer en esta zona del cuerpo.

Esto se produce por algunos procesos bioquímicos. Como primer caso se presume que las bebidas calientes eliminan las células epiteliales del esófago, provocando inflamación crónica y posteriormente elementos potencialmente cancerígenos. Además, se pueden producir especies reactivas de oxígeno reactivando o inactivando genes supresores de tumores.

¿Cómo se puede evitar que las bebidas hirviendo me afecten?

Pese a que suena como un consejo absurdo, la recomendación más útil es que dejes enfriar unos minutos tu bebida cuando se está en los 65 grados centígrados o algo parecido. Estas son las temperaturas donde el riesgo es sumamente alto de lastimar el esófago… con una práctica constante de la toma de líquidos hirviendo.

Y es que esas temperaturas de calor dañan la barrera epitelial del esófago, lo cual permite que sustancias carcinogénicas penetren con mayor facilidad las capas más profundas del tejido. Estas sustancias están presentes en ciertos alimentos, en el ya mencionado alcohol o en el letal tabaco.