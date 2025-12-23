El truco para mantener tu nochebuena viva todo el año tras las fiestas de fin de año

Con la llegada del invierno, muchas plantas sufren las consecuencias de las bajas temperaturas. De acuerdo con especialistas de Intagri, el frío ralentiza el metabolismo vegetal, afecta la fotosíntesis y la absorción de nutrientes. En este sentido, la flor de nochebuena no es la excepción.

Tras las fiestas de fin de año, el escenario invernal se vuelve condicionante para las especies ornamentales típicas de la temporada decembrina. Así es como la planta de nochebuena necesita ciertos cuidados para sobrevivir todo el año.

Truco para cuidar la flor de nochebuena todo el año

Si bien suele considerarse una flor de temporada, los expertos en jardinería coinciden en que la planta puede mantenerse viva durante todo el año y florecer nuevamente cada diciembre. Todo esto con los cuidados adecuados.

La nochebuena sí puede sembrarse y mantenerse saludable durante todo el año. Según las recomendaciones del Gobierno de México y expertos en jardinería, lo ideal es trasplantarla a una maceta con orificios de drenaje, utilizando tierra con turba o composta mezclada con perlita o arena gruesa.

¿Qué tipo de riego y luz necesita la flor de nochebuena para sobrevivir tras las fiestas de fin de año?

La planta necesita abundante luz natural, preferentemente cerca de ventanas o en patios bien iluminados. Las temperaturas diurnas deben oscular entre 15°C y 22°C, pero las nocturnas no menores a 10°C. En cuanto al riego, el suministro de agua debe ser moderado. Es decir, se debe mantener la tierra húmeda sin encharcarla.

Para lograr que las hojas verdes vuelvan a tornarse rojas es fundamental mantener la planta en sombra al menos 10 horas diarias durante 2 meses a partir de octubre. En temporada navideña, se aconseja regar cada 3 días, evitar el sol directo y trasplantarla cuando alcance los 40 centímetros de altura o muestre signos de debilitamiento.

Cuando comienza a marchitarse tras las fiestas de fin de año, suele deberse a errores comunes como exceso de riego, falta de luz adecuada o exposición a corrientes de aire frío. Entender su origen y necesidades es clave para prolongar su vida más allá de diciembre.