Este es el truco fácil y sencillo que te ayudará a reducir tus niveles de ansiedad

La ansiedad, de acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud Mental, no es más que una sensación de preocupación, inquietud constante y nerviosismo que se presenta en prácticamente cualquier hora del día, lo cual habla de los problemas que una persona puede sufrir debido a cuestiones laborales, sociales, familiares o económicas.

Tal situación hace que millones de personas, sobre todo aquellas que forman parte de las nuevas generaciones, sufran de ansiedad en varias horas del día, lo cual puede afectar directamente la forma en cómo se desempeñan en su trabajo o con su círculo cercano. Ahora bien, ¿sabías que existe un truco fácil y sencillo para reducir estos niveles?

¿Cómo reducir los niveles de estrés en el cuerpo?

Un estudio, realizado por la Universidad York St. John, establece que la escritura dirigida puede funcionar de manera increíble en el proceso de evitar o, bien, disminuir los niveles de ansiedad en el cuerpo, pues se trata de una herramienta que ha sido poco explorada pero que, sin embargo, cuenta con resultados visibles.

El estudio demuestra que un ejercicio de escritura estructurada, mediante un objetivo a futuro optimista, tiende a aliviar los síntomas de la ansiedad en solo minutos. Cabe mencionar que esta práctica puede fungir como una especie de esperanza para aquellas personas que desean o, bien, necesitar recuperar la calma en un momento de sobrecarga mental y emocional.

Se trata, entonces, de un enfoque más constructivo que proactivo, por lo que sugiere un ejercicio que conste de 15 a 20 minutos y describir, con lujo de detalle, un futuro en el que la persona que tiene ansiedad alcanza cada una de sus metas. En síntesis, se busca que, mediante la escritura, la persona se concentre en la utopía que desea vivir.

¿Cómo realizar este truco para disminuir los niveles de ansiedad?

Lo primero que tienes que hacer es respirar profundamente durante un lapso de 60 segundos para concentrarte lo mayor posible. Posteriormente, tendrás que escribir en una libreta futuros cercanos en donde logres todos tus objetivos durante 15 a 20 minutos. Finalmente, es preciso que seas lo más específico posible, pues con ello tu imaginación comenzará a trabajar y evitarás, con ello, altos niveles de ansiedad.