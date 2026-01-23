Un jardín SIN FLORES: sí, así puedes hacerlo con consejos de expertos y se verá increíble

Cuando pensamos en un patio, las flores suelen ser las protagonistas, pero no siempre son necesarias para lograr un espacio espectacular. Un jardín sin flores puede ser igual de atractivo si se apuesta por el follaje, las texturas y el equilibrio visual. Con consejos de expertos en paisajismo, es posible crear un ambiente verde, moderno y lleno de personalidad que se verá increíble durante todo el año y requerirá menos mantenimiento.

Según especialistas de la revista Hola, tener uno es totalmente posible y puede verse moderno, elegante y natural si seguís algunos principios clave, con especies de follaje como helechos, ficus, palmas, hostas, sansevierias u otros, que aportan volumen y color sin necesidad de floración.

El paso a paso para tener un jardín sin flores

Una vez elegido el follaje sin flores, es importante jugar con diferentes texturas y tonos de verde, combinando hojas grandes, finas, brillantes y mate para crear interés visual, de acuerdo a expertos de la revista Aldaba.

Luego, hay que incorporar elementos naturales como piedras, grava, madera o caminos de laja, que le dan estructura y equilibrio al espacio. El diseño debe considerar alturas y capas: plantas bajas, medias y altas para lograr profundidad. Además, optar por especies resistentes y de bajo mantenimiento ayuda a que el jardín se vea bien todo el año.

Los jardines naturales son perfectos para decorar de manera simple tu terraza en este 2026|Los jardines naturales son perfectos para decorar de manera simple tu terraza en este 2026. (Fuente: Canva)

Por último, cuidar la iluminación y el orden, ya que en un jardín sin flores cada detalle cuenta. Una buena distribución, macetas sobrias o bordes bien definidos harán que el espacio luzca limpio, armónico y visualmente impactante.

¿Cuáles son las mejores plantas sin flores para tener en tu jardín?