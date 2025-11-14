Esto es lo que debes saber del WiFi 8

La tecnología va evolucionando constantemente y los avance están enfocado en el WiFi 8, una tecnología inalámbrica que promete erradicar los problemas de conexión y garantizar la estabilidad incluso en los lugares más concurridos.

Esta nueva versión estará disponible en los próximos años y lo que se busca es ofrecer una experiencia más inteligente, en comparación con WiFi 7 que se centraba en mejorar la velocidad.

¿Qué es WiFi 8 y por qué es tan esperado?

El WiFi 8 es el nombre comercial del estándar técnico IEEE 802.11bn, todavía en proceso de definición, que marcará la próxima gran evolución de las redes inalámbricas. Aquí se prioriza la fiabilidad, la estabilidad y la eficiencia energética.

Así es que se busca que la conexión funcione siempre, incluso cuando miles de usuarios y dispositivos comparten la misma red. No aumentará la velocidad máxima respecto a su antecesor, el WiFi 7 pero sí transforma la manera en la que se mantiene y distribuye esa velocidad.

Uno de los cambios que se instalarán será la coordinación de múltiples puntos de acceso. Según el nuevo estándar, varios routers o puntos de acceso consiguen comunicarse y repartir la señal de manera inteligente. Teniendo en cuenta esto es que habrá menos interferencias y una mejor cobertura.

La formación de haces coordinada es otra característica relevante. Cuando se actúa de manera conjunta, los routers pueden incrementar en hasta un 25% el rendimiento en situaciones con muchas conexiones activas, evitando los molestos cortes y ralentizaciones típicos en eventos masivos.

También es importante mencionar es que la red divide el ancho de banda general en pequeñas partes y asigna más recursos a quienes más lo necesitan. Por último, tenemos que mencionar que se introducirán dominios únicos de movilidad por lo quela red funciona como una única entidad lógica. Esto evita interrupciones y hace que moverse dentro del recinto no suponga ninguna caída de la señal.

TP-Link y socios anunciaron realizar la primer conexión exitosa con la tecnología de Wi-Fi 8, esto marca un momento histórico en el desarrollo de tecnologías en la conectividad inalámbrica con Wi-Fi centradas antes en velocidad y ahora en capacidad para conectar miles de equipos.… pic.twitter.com/AlMWMt2PNg — Wikichava (@Wikichava) November 14, 2025

¿Cuándo estará disponible WiFi 8?

Las pruebas ya se han realizado con éxito por lo que los fabricantes Qualcomm y TP-Link han presentado avances, la adopción generalizada de WiFi 8 llegará a partir de 2029.