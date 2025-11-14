inklusion logo Sitio accesible
Nota

Esto es lo que debes saber del WiFi 8

Este avance es muy significativo que promete una mayor eficacia a la hora de la conexión por lo que será muy útil en eventos donde se encuentran diversos dispositivos conectados.

wifi8.png
Pexels
Agustina Morán | Marktube
La tecnología va evolucionando constantemente y los avance están enfocado en el WiFi 8, una tecnología inalámbrica que promete erradicar los problemas de conexión y garantizar la estabilidad incluso en los lugares más concurridos.

Esta nueva versión estará disponible en los próximos años y lo que se busca es ofrecer una experiencia más inteligente, en comparación con WiFi 7 que se centraba en mejorar la velocidad.

¿Qué es WiFi 8 y por qué es tan esperado?

El WiFi 8 es el nombre comercial del estándar técnico IEEE 802.11bn, todavía en proceso de definición, que marcará la próxima gran evolución de las redes inalámbricas. Aquí se prioriza la fiabilidad, la estabilidad y la eficiencia energética.

Así es que se busca que la conexión funcione siempre, incluso cuando miles de usuarios y dispositivos comparten la misma red. No aumentará la velocidad máxima respecto a su antecesor, el WiFi 7 pero sí transforma la manera en la que se mantiene y distribuye esa velocidad.

Uno de los cambios que se instalarán será la coordinación de múltiples puntos de acceso. Según el nuevo estándar, varios routers o puntos de acceso consiguen comunicarse y repartir la señal de manera inteligente. Teniendo en cuenta esto es que habrá menos interferencias y una mejor cobertura.

La formación de haces coordinada es otra característica relevante. Cuando se actúa de manera conjunta, los routers pueden incrementar en hasta un 25% el rendimiento en situaciones con muchas conexiones activas, evitando los molestos cortes y ralentizaciones típicos en eventos masivos.

También es importante mencionar es que la red divide el ancho de banda general en pequeñas partes y asigna más recursos a quienes más lo necesitan. Por último, tenemos que mencionar que se introducirán dominios únicos de movilidad por lo quela red funciona como una única entidad lógica. Esto evita interrupciones y hace que moverse dentro del recinto no suponga ninguna caída de la señal.

¿Cuándo estará disponible WiFi 8?

Las pruebas ya se han realizado con éxito por lo que los fabricantes Qualcomm y TP-Link han presentado avances, la adopción generalizada de WiFi 8 llegará a partir de 2029.

