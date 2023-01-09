La esposa de Andrés García revela detalles sobre la salud del actor.

Margarita Portillo, esposa de Andrés García, nos actualizó el estado de salud del actor, mismo que no ha sido el más favorable desde hace algunos meses.

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Andrés está mejor de como llegó a estar, antes de Año Nuevo, el 27 de diciembre, finalmente se consiguió, necesitaba urgentemente ya otra vez sangre y, no habíamos podido conseguir, fue con la ayuda de Anahí que, de verdad, presionó y puso mucho empeño para conseguirla, también intervino la ayuda de la Secretaria de Salud del Estado de Guerrero y se consiguieron dos unidades de sangre...

Volvimos el jueves, porque en el Hospital Santa Lucía, el contador del hospital, el doctor estuvo otra vez ayudándonos y conseguimos otra unidad de sangre. Sí, es O negativo, es muy difícil…

Margarita Portillo reveló los complicados padecimientos que tiene Andrés García desde hace varios años.

Independientemente de la cirrosis, sabemos que es una enfermedad que no tiene cura… Andrés, desde hace muchos años padece un tema con la sangre que, su médula ósea destruye sus glóbulos rojos… Antes, su cuerpo se compensaba de alguna manera y ahorita, ha sido casi, cada dos meses, que le hemos tenido que estar poniéndole sangre…

Margarita Portillo reveló que Anahí los sigue ayudando.

Tras la visita de Anahí, Margarita Portillo aseguró estar muy agradecida por su apoyo incondicional para Andrés García.

Anahí me sigue ayudando, tuvimos que conocer a su esposo, el senador Manuel Velasco…, estoy sorprendida de la clase de ser humano que es, porque emana su empatía, todo se ha hecho con apoyo de ellos, he recibido mucha ayuda, hasta ayuda emocional, porque saber que Anahí está al pendiente, me pregunta ‘¿cómo está?’ y todo eso

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