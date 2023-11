Esposa de Bruce Willis se siente culpable tras diagnóstico de demencia del actor

La salud de Bruce Willis se sigue deteriorando a causa de la demencia frontotemporal que le fue diagnosticada hace meses y que por desgracia lo alejó del mundo del espectáculo y de los sets de grabación.

¿Qué es la demencia frontotemporal?

Es una enfermedad que afecta a los lóbulos frontales y temporales del cerebro, lo que ocasiona cambios en la personalidad y las conductas de las personas, de acuerdo con las investigaciones que hasta el momento ha publicado Mayo Clinic.

¿Bruce Willis ya no reconoce a Demi Moore? Hace unos días les dimos a conocer que al parecer el actor ya no reconocía ni a su exesposa Demi Moore, quien fue a visitarlo después de un viaje a Italia, esto de acuerdo con un testimonio dado a “Closer Weekly” por una fuente cercana a la familia.

“Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, está devastada. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, aseguró la fuente al medio ya citado.

¿La esposa de Bruce Willis se siente culpable?

Emma Heming, la esposa de Bruce Willis, dijo sentirse culpable de que el actor fuera diagnosticado con demencia frontotemporal a inicios de este año. Desde entonces, la actriz se ha convertido en su cuidadora principal.

“Lucho con la culpa, sabiendo que tengo recursos que otros no tienen”, escribió en un artículo de opinión para el Sunday Paper de Marie Shriver. “Cuando puedo salir de excursión para despejarme, no se me escapa que no todos los cuidadores pueden hacerlo”, añadió.

“Cuando lo que comparto sobre el viaje de nuestra familia llama la atención de la prensa, sé que hay muchas miles de historias no contadas ni escuchadas, cada una de ellas merecedora de compasión y preocupación”, recalcó.

Emma Herming explicó que ha encontrado un propósito: “Al mismo tiempo, veo que lo que comparto importa a otras personas que pueden estar luchando, y de una pequeña manera les hace sentirse vistas y comprendidas”.

“Quiero que la gente sepa que cuando escucho a otra familia afectada por la demencia frontotemporal, oigo la misma historia de dolor, pérdida e inmensa tristeza de nuestra familia reflejada en la suya”.

“Tengo muchas más esperanzas hoy que después de que diagnosticaron a Bruce por primera vez. Ahora entiendo mejor esta enfermedad y estoy conectada a una increíble comunidad de apoyo”, finalizó.