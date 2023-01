Esposa de Dani Alves pide divorcio al futbolista tras caso de abuso sexual.

Dani Alves, uno de los jugadores más ganadores en la historia del futbol se encuentra metido en tremendo lío después de que fuera acusado de agresión sexual por una mujer, hecho que le valió que Pumas rescindiera su contrato y que lo ha mantenido en prisión preventiva desde hace algunos días.

Sin embargo, las malas noticias no dejan de llegar para el astro brasileño, ya que su actual esposa habría decidido ponerle punto final a su matrimonio, así se lo habría hecho saber a través de sus abogados.

¿Joana Sanz le pidió el divorcio a Dani Alves?

De acuerdo con El programa de Ana Rosa, la modelo Joana Sanz le pidió el divorcio al futbolista brasileño a través de su equipo de abogados después de haberlo defendido al inicio de las pesquisas y tras enterarse que el lateral le fue infiel.

“Ya podemos confirmar que Joana Sanz le ha pedido el divorcio a Dani Alves. Se lo han comunicado sus abogados porque ella la semana pasada pidió un “vis a vis” (verlo personalmente) y él dijo que no quería”, declaró la periodista Leticia Requejo.

¿Cómo defendió Joana Sanz a su marido?

En un principio, Sanz salió en defensa de su marido y aseguró que “yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí y yo sé lo respetuoso que es, porque ni cuando me estaba conociendo me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.

Posteriormente, se reveló que Dani Alves le había sido infiel, por lo que Joana Sanz se mostró arrepentida de haberlo defendido e incluso borró todas las fotos que tenía con el futbolista en su cuenta de Instagram.

¿Joana Sanz se puso del lado de la víctima?

El mismo programa español expuso que Joana Sanz se había puesto del lado de la víctima y había dejado de confiar en su esposo. No obstante, minutos después de que se difundiera la información, la modelo lo desmintió en su cuenta de Instagram y aseguró que era “falso”, pero jamás negó que se estuviera divorciando del jugador.

¿Por qué mintió Dani Alves?

Se sabe que el futbolista se contradijo hasta en tres ocasiones cuando fue a declarar a España. De acuerdo con su equipo de abogados, Alves habría mentido porque quería ocultarle a su esposa, Joana Sanz, que le fue infiel en un club nocturno de Barcelona.

¿Cómo se encuentra Dani Alves? El futbolista permanece en prisión, pero de acuerdo con el diario La Vanguardia, Alves está muy tranquilo y no externa muchas emociones, pero afrontará lo que venga.

“Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, fueron algunas de las palabras del futbolista.