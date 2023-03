Esposa de Eduin Caz revela el sexo del bebé que tendrá con el cantante.

La estrella del regional mexicano, Eduin Caz, se ha visto en el ojo del huracán después de anunciar que se separó de su esposa Daisy Anahy, quien se encuentra a la espera de su tercer hijo con el líder y vocalista de Grupo Firme.

¿Eduin Caz no está dispuesto a perder a su esposa?

El cantante no ha podido superar la ruptura y ha tratado por todos los medios de salvar su matrimonio con Daisy Anahy, por ello le lanzó una indirecta para que regrese con él. El intérprete de “En tu perra vida” y Ya supérame”, entre otras, le dedicó la canción “Olvidarte, ¿cómo?” de Banda Carnaval.

Sin embargo, la cosa no terminó ahí ya que acompañó el pequeño clip con la frase: “Qué van a saber, si no los han besado como me besaste, todo quedó intacto como lo dejaste, no he podido armar este rompecabezas, falta la más importante de las piezas: FALTAS TÚ”, escribió junto a un emoji de corazón y unas manos juntas suplicando.

¿Daisy Anahy le respondió?

La madre de sus hijos sigue haciendo sus cosas por separado y actualmente está enfocada en su línea de cosméticos y accesorios, pero también en su embarazo, pues está a la espera de su tercer hijo, no obstante, se tomó el tiempo para responderle al cantante con la canción “Gucci en los paños”, de Karol G.

¿Daisy Anahy ya reveló el sexo del bebé que espera con Eduin Caz? En diciembre pasado, Eduin Caz y Daisy Anahy anunciaron que estaban a la espera de una niña; sin embargo, la información fue errónea, ya que la esposa del cantante confirmó que es niño y no niña.

A través de sus historias de Instagram, Anahy mencionó: “Ya ando aquí en el chisme… pues ¿qué creen? Si voy a tener niño”. Ante la sorpresa, Daisy añadió entre risas: “No sé cómo pasó, la verdad sí nos agarró de sorpresa… Que le hayamos hecho examen de ADN a mi bebito y que nos hubieran dicho que era niña si ya tengo un montón de meses”.

Daisy Anahy confirma que está esperando un niño y no niña.

¿Daisy Anahy arremetió contra sus haters?

De igual forma, la todavía esposa de Eduin Caz le respondió a todos aquellos que no creen que esté embarazada porque no se le nota la pancita: “Y aunque digan que me pongo almohada y que inventada y ya saben los mitoteros habladores, pues no, aquí lo traigo (al bebé) y háganle como quieran. Les voy a dejar evidencia para que vean”.