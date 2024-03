Las dos letras que la RAE decretó eliminar del abecedario

El español, ese idioma que nos une a través de fronteras y culturas, siempre ha sido motivo de estudio. Su riqueza lingüística se evidencia en sus miles de palabras y en su peculiar abecedario. Bajo este contexto, ¿te imaginas que la Real Academia Española (RAE) decidiera eliminar letras de nuestro alfabeto? Pues sí, esto ha ocurrido. Y aquí te contamos todos los detalles.

¿Qué es la RAE?

Para comprender mejor este acontecimiento, es importante entender primero el papel que desempeña la RAE en la regulación del idioma español. Fundada en 1713, la Real Academia Española es la máxima autoridad en lo que respecta al idioma español.

Su función principal es preservar la unidad y la pureza de la lengua mediante la elaboración y actualización constante de normativas lingüísticas. Formando parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), la RAE trabaja en colaboración con otras academias en diferentes países hispanohablantes para mantener la coherencia y la uniformidad del idioma.

¿Cuáles son las letras que la REA decidió eliminar del abecedario?

En la actualidad, el abecedario español cuenta con 27 letras. Sin embargo, esto no siempre fue así. Hubo un tiempo en que nuestro alfabeto incluía a la “ch” y a la “ll” como letras independientes. Pero, ¿por qué la Academia decidió eliminarlas?

¿Por qué la RAE decidió eliminar la “ch” y la “ll” del abecedario?

La decisión de eliminar la “ch” y la “ll” del abecedario no fue tomada a la ligera. De acuerdo con la RAE, el español es un idioma alfabético, donde cada letra representa un fonema único. Por lo tanto, las combinaciones de letras como las mencionadas anteriormente no cumplen con este criterio, ya que representan un solo fonema cada una. Técnicamente, estos son dígrafos, no letras individuales.

Es importante destacar que la eliminación de la “ch” y la “ll” del abecedario no implica su desaparición total del idioma español, y si bien ya no se consideren letras, seguirán presentes en el lenguaje escrito y hablado. Por ejemplo, palabras como “chico” o “lluvia” continuarán siendo parte del vocabulario español, pero se catalogarán bajo las letras “c” y “l”, respectivamente, en los diccionarios y otros recursos lingüísticos.

