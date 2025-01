Este es el chocolate más beneficioso para la salud, según Harvard

Si te preguntas cuál es el chocolate más beneficioso para la salud, debes saber que, de acuerdo con un reciente estudio de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, en el mundo del cacao uno se destaca como el que más aporta al organismo, incluso se ha demostrado que está relacionado con la prevención de enfermedades como la diabetes tipo 2. A continuación te cuento de cuál se trata y por qué incluirlo en tu vida es una buena decisión.

¿Cuál es el chocolate más beneficioso para la salud?

El chocolate amargo, especialmente aquel con un alto contenido de cacao, ha sido identificado como el más beneficioso para la salud. Un estudio reciente realizado por la Universidad de Harvard sugiere que este tipo de comestible podría reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

A diferencia del chocolate con leche, esta variedad tiene un mayor contenido de cacao, lo que lo convierte en una opción más saludable debido a sus compuestos bioactivos, como los polifenoles, que pueden mejorar el metabolismo y reducir el riesgo de enfermedades metabólicas.

¿Cuáles son los beneficios del consumo de chocolate amargo?

El consumo regular de chocolate amargo, en particular, puede ofrecer diversos beneficios para la salud, entre los que destaca su potencial para prevenir la diabetes tipo 2. En un estudio publicado en The BMJ, se analizó a más de 192,000 personas a lo largo de 30 años, y los resultados indicaron que aquellos que consumían al menos cinco porciones de este alimento a la semana tenían un 21% menos riesgo de desarrollar este padecimiento en comparación con los que no lo consumían.

¿Por qué el chocolate amargo es el mejor de todos?

El principal factor que diferencia al chocolate amargo del chocolate con leche son los polifenoles, compuestos antioxidantes que se encuentran en el cacao. Estos pueden ayudar a contrarrestar los efectos negativos de ingredientes como el azúcar y la grasa saturada que se encuentran en otros tipos de chocolate, contribuyendo a regular el metabolismo de la glucosa y ayudando a controlar el peso corporal.

Aunque tanto el chocolate oscuro como aquel que contiene leche tienen calorías y grasas similares, los polifenoles en el chocolate amargo ofrecen una ventaja significativa en cuanto a protección contra enfermedades metabólicas, como destacó Qi Sun, coautor del estudio.



En resumen, si bien el chocolate puede ser un placer indulgente, elegir el tipo adecuado puede tener beneficios adicionales para la salud, particularmente en la prevención de la diabetes tipo 2 y otros problemas metabólicos.