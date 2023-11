Este es el planeta gemelo de la Tierra que se ubica a 22 años luz

Dentro del inmenso universo, los científicos constantemente se encuentran en la búsqueda de un planeta similar a la Tierra, ya que este descubrimiento podría ser clave para encontrar un nuevo hogar en el espacio. Y precisamente, se considera que un planeta extrasolar que orbita alrededor de una enana roja es el “gemelo” de la Tierra debido a sus dimensiones sorprendentemente similares a las de nuestro planeta azul.

Aunque pueda parecer increíble, existen planetas similares al nuestro, aunque se encuentran a distancias astronómicas. Sin embargo, contamos con un mundo casi idéntico en términos de tamaño, ubicado a tan solo 22 años luz de distancia.

¡Los mejores datos de la Tierra, que no conocías, nos los da Sergio!

¿Cómo se llama el planeta gemelo de la Tierra?

La detección de este exoplaneta se realizó en el año 2022, y el mérito no recae en el famoso telescopio espacial James Webb, sino en el Hubble. Este mundo “gemelo” es conocido como LTT 1445 Ac y su mayor similitud con la Tierra radica en su diámetro. Los estudios realizados sobre este planeta han sido publicados en The Astronomical Journal. Sin embargo, es importante mencionar que, a pesar de estar relativamente cerca, este mundo no es habitable.

Esto se debe principalmente a que LTT 1445 Ac es demasiado caliente para albergar vida. A pesar de esta condición, para los científicos, este planeta es un objeto de estudio fascinante, ya que podría proporcionar información crucial sobre cómo un planeta tan similar al nuestro ha evolucionado de manera tan diferente.

También te puede interesar: Exhiben que el Sol es más pequeño de lo que creía todo el mundo

Según la NASA, se trata de un exoplaneta súper terrestre que orbita alrededor de una estrella de tipo M. Su masa es aproximadamente 1,54 veces la de la Tierra y completa una órbita alrededor de su estrella en tan solo 3,1 días. Por lo tanto, aunque compartimos muchas similitudes, no somos idénticos. Aun así, esto no disminuye el interés de los científicos en este asombroso mundo.