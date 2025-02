Este es el signo que descubrirá que su pareja lo engaña en febrero 2025

La astrología occidental se ha convertido en una de las herramientas espirituales más importantes alrededor del mundo. Y es que no solo nos ayuda a descubrir aspectos ocultos de la personalidad de cada signo del zodiaco, sino que también puede revelarnos detalles sorprendentes de lo que nos depara el futuro.

En este sentido, expertos astrólogos tienen malas noticias para uno de los integrantes del horóscopo, pues de acuerdo con lo que dictan los planetas y constelaciones, este signo pronto descubrirá que su pareja lo ha estado engañando, cosa que le destruirá completamente el corazón, aunque también le permitirá dar un cierre a esa relación.

¿Cuál es el signo que descubrirá que su pareja le es infiel?

Las personas nacidas bajo el signo de Piscis, quienes se encuentran con el Sol en su casa durante las próximas semanas, sufrirán un duro golpe al corazón en la víspera de su cumpleaños.

Esto debido a que, con ayuda de los astros y de su poderosa intuición que se encuentra con ellos desde su nacimiento, podrán descubrir que su pareja les está siendo infiel.

Todo comenzará con una ligera espinita que les hará sospechar que existe un tercero en discordia . Y es que, aunque su pareja haya cambiado o no su actitud, hay algo que a Piscis simplemente no le cuadra, se siente como si las piezas aún no terminaron de encajar.

La Piscis season viendo cómo va a llegar con Venus retro, Mercurio retro, temporada de eclipses y la conjunción activa de Saturno y Neptuno.

Se abrirán tantos “portales” de pasado que seguro vuelve hasta tu ex como de hace 3 vidas atrás.

Aunque por experiencia les digo, nada que… pic.twitter.com/rMfzkSuJgr — Su Alteza Celestísima (@Astralitylights) February 18, 2025

Los astrólogos le recomiendan a este signo del zodiaco mantenerse fiel a su sexto sentido y hacer lo que crea necesario para descubrir la verdad. Aunque también se sabe que todo cae por su propio peso y que el karma es una energía poderosa que tarde o temprano alcanza a justos y a mentirosos.

En medio de una ruptura dramática, los planetas y constelaciones conspirarán a favor de Piscis durante lo que queda de su temporada para que puedan despedirse de esa relación desde un lugar de paz y amor hacia ellos mismos, y así comenzar a escribir un nuevo capítulo en sus vidas.