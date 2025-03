Este es el verdadero significado de soñar con dinero

Día 4 ABUNDANCIA

Elimina de tu vida frases como “el dinero no me alcanza” pues solo atraes escasez



Hoy antes de dormir repite:

“El dinero me ama y yo amo el dinero”



Y mañana durante el día repítelo por lo menos 3 veces.



Con amor

Gaby Heredia

Ángeles cerca de ti pic.twitter.com/Fcbz5EIkR2