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FOTOS | Acusan de grosera a Ester Expósito durante su estancia en México

La actriz española recibió muchas críticas por la actitud que mostró frente a un periodista en México. Esto fue lo que pasó.

Por: TV Azteca

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