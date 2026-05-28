6 ideas para decorar la habitación de tu pequeño inspirada en Bluey de manera fácil, tierna y moderna

Bluey sale de la televisión para convertirse en una inspiración en tendencia para la decoración infantil gracias a sus tonalidades suaves, modernidad y sensación de familia. Ya sea que optes por paredes en tonos pastel, juegos de tamaño temáticos o hasta iluminación, estas 6 ideas te permitirán dar vida a espacios llenos de personalidad para adornar el descanso de los más pequeños en el hogar sin gastar de más.

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6 ideas de decoración inspiradas en Bluey

Paredes decoradas: Cambiando el tono de la habitación, puedes transformarla por completo; cubre las paredes con tonos en azul o celeste.

Decoraciones sencillas: Ya sea que cuelgues un póster tradicional enmarcado para darle más personalidad o coloques un vinil directo en la pared, este puede transformar por completo la esencia de la habitación..

Tapetes o alfombra: Ya sea que coloques algún tapete temático o uno en forma de sandía como el que sale en la caricatura, este puede ser un cambio importante y funcional.

Bluey: 6 ideas fáciles y modernas para decorar el cuarto de tus pequeños|Canva-Bluey-IMB

Repisas para coleccionables: Coloca repisas que te permitan guardar y mantener a la vista algunos objetos inspirados en la caricatura.

Jugueteras temáticas: Un aspecto fundamental para cualquier cuarto de niño son los espacios dedicados para guardar juguetes; estos pueden ser decorados con manchas o huellas para darles personalidad.

Línea blanca: Cambia las sábanas o fundas de almohadas por algunas temáticas de Bluey y Bingo.

Toma en cuenta estas ideas para transformar por completo cada rincón de la habitación de tu pequeño, dándole un toque especial inspirado en las aventuras de Bluey y su familia.

