10 diseños de uñas cortas que están arrasando en estos días

Las uñas cortas se han convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan una manicura cómoda, práctica y con mucho estilo. Lejos de limitar los diseños, este largo permite experimentar con colores, acabados y detalles que pueden trasformar por completo las manos.

Noticias Sinaloa del 13 de agosto 2026 2026

Desde propuestas minimalistas hasta diseños más llamativos, existen alternativas para todos los gustos y ocasiones. Estas tendencias demuestran que no es necesario llevar las uñas largas para lucir una manicura moderna, elegante y llena de personalidad.

¿Cuáles son los 10 diseños de uñas cortas que son tendencia?

El verano trae consigo una amplia variedad de colores de esmalte que permiten renovar tu estilo de las manos sin necesidad de apostar por manicuras demasiado elaboradas. Esta temporada predominan las tonalidades vibrantes, los pasteles y algunos clásicos que continúan ganando protagonismo.

A continuación, desplegaremos una lista con las tendencias de uñas que están arrasando este verano:

Naranja vibrante

El naranja cálido y luminoso es perfecto para el verano y resalta especialmente sobre la piel bronceada. Su versión glossy y metalizada aporta un acabado moderno.

Blanco milky

El blanco lechoso destaca por su elegancia y delicadeza. Es una alternativa minimalista que combina especialmente bien con las pieles morenas.

Verde oliva

El verde oliva aporta sofisticación y combina muy bien con accesorios dorados. Además, es un tono versátil que funciona en diferentes ocasiones.

Azul aguamarina

El azul aguamarina aporta frescura y un toque divertido a las uñas cortas. Es ideal para conseguir una manicura colorida sin caer en excesos.

Rosa empolvado

El rosa empolvado es una opción delicada y natural que aporta elegancia sin convertirse en el centro de atención. Es un tono de esmalte que combina con cualquier look.

Gris ahumado

Esta mezcla de gris y azul ofrece un resultado sobrio y sofisticado, perfecto incluso para quienes buscan un color que pueda llevarse más allá del verano.

Amarillo mantequilla

El amarillo mantequilla es uno de los tonos estrella de la temporada. Su acabado pastel aporta dulzura y combina muy bien con el bronceado.

Marrón chocolate

El marrón chocolate continúa entre los colores más populares gracias a su apariencia cálida, elegante y sofisticada. Este tono es versátil que se utiliza en todas las estaciones.

Verde matcha

El verde matcha ofrece una alternativa suave y relajada. Su acabado pastel lo convierte en una opción original para las uñas cortas.

Azul royal

El azul royal es para quienes buscan una manicura llamativa. Su intensidad convierte las manos en protagonistas y aporta un toque eléctrico al look.