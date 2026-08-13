La Chef Isabel prepara caldo de pescado para la producción de MasterChef 24/7 y esta es la receta

En un video de redes sociales la Chef Isabel Carvajal, "Maestra del fuego" en MasterChef 24/7, mostró la preparación especial que hizo para la producción del reality culinario. La experta en cocina tradicional mexicana consintió al equipo de trabajo con un caldo de pescado que compró en el Mercado de La Viga, en la Ciudad de México (CDMX). Esta es la receta y el paso a paso.

MasterChef 24/7: receta de caldo de pescado de la Chef Isabel

"Aprovechando que fuimos al mercado, trajimos pescadito fresco y disfrutamos de un delicioso caldo de pescado con la producción de @masterchefmx que son un encanto y ya sabes que para mí 'cocinar es una forma de decir te quiero'", escribió la Chef Isabel para acompañar el clip en el que mostró el procedimiento para realizar esta preparación.

Esta receta de la Chef Isabek destaca cada ingrediente por su frescura y sabor.

Ingredientes:



Pescado fresco (con cabeza)

Jitomate

Apio

Brócoli

Papas

Zanahorias

Cilantro (se usa tanto en la cocción como para acompañar)

Aceite y agua

Para acompañar: Cebollita picada, chile verde y limón

Preparación:



Licuar la base: Se debe moler el jitomate (cortado en cuatro), el apio y el brócoli con un poco de agua en la licuadora. Sofreír la mezcla: En una olla con un poco de aceite caliente, se vierte la mezcla licuada. Ajustar la consistencia: Es importante añadir más agua para que el caldo no quede espeso, ya que esta mezcla es la que le dará el sabor principal. Preparar el pescado: Se deben retirar las agallas de las piezas de pescado antes de incorporarlas. Se incorpora la papa y la zanahoria cortada en piezas grandes. Sazonar: Se añade un poco de cilantro al caldo para potenciar el sabor durante la cocción. Servir: El caldo se acompaña finalmente con la cebolla, el cilantro extra, el chile verde picado y limón al gusto.

La Chef Isabel Carvajal se ha caracterizado por presentar preparaciones en las que destaca al máximo los ingredientes por estar frescos. Con esta receta, la experta culinaria confirmó que no se requiere de procesos largos y tardados, solo de un gran sazón y el cariño al cocinar, algo que le ha transmitido a los cocineros de MasterChef México 2026 en cada una de sus clases.

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