3 fundas que puedes hacer sin coser para proteger las libretas de tus hijos, inspiradas en ‘Peppa Pig’ y ‘Paw Patrol’

Los niños pequeños no suelen preocuparse mucho porque las cosas duren y no se rompan. Por lo general, ellos solo quieren jugar y divertirse. En unas semanas ellos regresarán a clases y con eso vuelven los dolores de cabeza para los papás, pues hay que buscar la forma de que los útiles escolares que se les compran logren llegar a fin de cursos. Si tus niños pequeños son un poco descuidados, aquí te dejamos un par de ideas muy útiles para proteger los cuadernos de tus hijos.

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3 ideas de fundas fáciles de hacer para proteger los cuadernos de tus hijos

Estas tres ideas son muy buenas para proteger tus cuadernos; las acomodamos de la menos resistente a la más resistente para que tú decidas cuál de ellas es la que más se ajusta a tus necesidades.

1. Cartulina de color

Antes de forrar el cuaderno, protege la portada y la contraportada de los cuadernos con una capa de cartulina. Deberás cortarla del tamaño de la portada y colocarla sobre esta para que se haga una pasta aún más gruesa para el cuaderno. Lo mejor de todo es que lo puedes decorar con sus personajes de Paw Patrol y Peppa Pig.

|Pinterest Cris Andersen Figueiredo

2. Tela decorada

En tiendas especializadas en telas puedes encontrar algunas ya decoradas con sus personajes favoritos. La idea es forrar el cuaderno, incluido el espiral. De esta forma podrás evitar incluso que la portada o la contraportada del cuaderno se desprenda, incluso antes de terminar el curso.

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3. Protege el cuaderno de la escuela con foami

Otra gran idea es, de la misma forma que con la tela, proteger todo el cuaderno de foami. Este, al igual que la tela, lo puedes pegar con pegamento blanco y dejarlo secar toda la noche. El foami es un material que resistirá todo tipo de golpes y evitará que se dañe el cuaderno. Asimismo, puedes añadir figuras de foami para decorar.