10 diseños de uñas de diente de león; las flores mágicas que te harán brillar en esta primavera 2026

Para esta primavera 2026 las flores de diente de león son perfectas gracias a su belleza y sobre todo a su significado: reflejan transformación, libertad, esperanza, lo cual es maravilloso para iniciar este nuevo ciclo lleno de energía y renovación. Si quieres una manicura espectacular, mira estos bellos diseños que seguramente querrás llevar.

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Flor de diente de león: Diseños para llevar en primavera 2026

|Crédito: Pinterest

Cortas coquete: Este diseño de uñas es para aquellas que les gusta la técnica a mano alzada. Puedes combinar tus colores favoritos y para el diente de león opta por un color oscuro, pues así se verá un hermoso contraste.

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Almendra - Stiletto: Si te gusta lucir elegante y sofisticada, lleva este diseño de uñas en cualquiera de los dos cortes, pues tus dedos se verán visualmente más largos. Opta por una base nude y el diente de león en un tono oscuro.

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Combinado: ¿Quieres lucir femenina y aesthetic? Lleva este diseño de manicura con bases combinadas, algunas uñas en nude o lila y otras en tono morado. Para el diente de león opta por un color negro acompañado de brillos.

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Minimalista: Elige una base en tono blanco o te sugerimos el tono en tendencia cloud dancer, para el efecto del diente de león puedes optar por tu tono favorito, el cual debe ser oscuro, si quieres elevar el diseño, elige algún destello de brillos.

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Con brillos: El toque ideal en este diseño de uñas son los brillos alrededor del diente de león. Para que el estilo no pierda lo aesthetic elige bases claras parecidas al tono natural de tu uña.