7 diseños de uñas con colores que resaltan en el agua para esta primavera - verano

Ahora que ya empezó la temporada vacacional por primavera / verano 2026, las tardes de playa y en el mar suenan más que apetitosas. Y para que en tus viajes solo tengas que preocuparte por pasarla bien, puedes irte preparando desde antes de hacer las maletas, simplemente eligiendo diseños de uñas que se vean bellísimos con la luz del sol y se refleje con el agua.

¿Qué uñas se deben usar para ir a la playa? Los diseños más lindos para estar en el agua