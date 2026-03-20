7 diseños de uñas con colores que resaltan en el agua para esta primavera - verano
Si ya estás alistando tu próximo viaje a la playa, estos diseños de uñas con tonalidades intensas serán tus aliadas para verte espectacular en todo momento.
Ahora que ya empezó la temporada vacacional por primavera / verano 2026, las tardes de playa y en el mar suenan más que apetitosas. Y para que en tus viajes solo tengas que preocuparte por pasarla bien, puedes irte preparando desde antes de hacer las maletas, simplemente eligiendo diseños de uñas que se vean bellísimos con la luz del sol y se refleje con el agua.
¿Qué uñas se deben usar para ir a la playa? Los diseños más lindos para estar en el agua
- Azul eléctrico. Aunque pueda parecer que el azul es un color aburrido para ir a la alberca, en realidad cuando se elige la versión indicada los resultados pueden ser maravillosos. Una opción que no falla es el eléctrico, que creará contrastes con el agua bastante favorecedores.
- Uñas amarillo brillante. Si bien el amarillo ya está en las tendencias de diseños de uñas que arrasarán en 2026, es en la versión "butter yellow" que tiene un acabado pastel y le da luminosidad a la piel. Así que para que resalte cuando estés de vacaciones, opta por un barniz vibrante y con mucho brillo.
- Rosa neón. Si no te preocupa robarte las miradas en tus vacaciones, puedes combinar tus trajes de baño preferidos con un manicure en tono rosa neón. Es muy llamativo y no pierde fuerza ni estando en el mar.
- Manicure anaranjado. Que tus naranjadas refrescantes no sean lo único colorido durante la temporada de primavera / verano 2026, mejor arriésgate a un diseño de uñas en tonos naranjas. Con poco esfuerzo iluminarán tu piel y le darán calidez para que luzcas preciosa.
- Verde bandera. Otra de las tonalidades que estaremos viendo en las tendencias de "nail art" es el verde en todas sus variaciones, pero para irte de vacaciones la más conveniente es el verde bandera porque se ve refrescante y destaca.
- Uñas de color blanco con efecto tornasol. En caso de que prefieras algo más sofisticado que te sirva para salir de fiesta o ir a restaurantes, entonces apuesta por un clásico diseño de uñas con punta almendrada para estilizar las manos. Aplica una capa de esmalte holográfico que le dé brillo bajo el agua.
- Turquesa. Para cuando no te decidas entre el azul y el verde, prueba con el manicure turquesa clásico. Es ideal para primavera / verano porque crea armonía visual con el entorno y le queda a todos los tonos de piel.